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Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu?

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Tokat’ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki sarsıntının arından depremler yeniden gündeme oturdu. Son zamanlarda sakin günler geçiren Malatya’da ise geçtiğimiz hafta 3.0 üzeri büyüklükte 3 deprem yaşandı. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu malatya haber mask
Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu malatya haber
Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu malatya haber
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Tokat’ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki sarsıntının arından depremler yeniden gündeme oturdu. Son zamanlarda sakin günler geçiren Malatya’da ise geçtiğimiz hafta 3.0 üzeri büyüklükte 3 deprem yaşandı. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu?

Malatya’da ara ara küçük sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu?

KAÇ DEPREM OLDU?

Sismik Harita verilerine göre Malatya genelinde son bir haftada 83 deprem oldu. Meydana gelen bu depremlerin çoğunluğu 1.0 ve üzeri, 2.0’ye ulaşamayan küçük sarsıntılardı. Bazı depremlerin 1.0’in altında bir değere sahip olduğu görüldü.

Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu?

PÜTÜRGE’DE 3.1

Sismik Harita’nın bildirdiği son bir haftalık veriler 3.0 ve üzeri kaç depremin olduğunu ortaya koydu. Buna göre Malatya’da yaşanan 3 deprem 3.0 ve üzeri büyüklüğündeydi. Bu sarsıntılardan biri 15 Nisan Pazartesi günü Pütürge’de yaşanan 3.1 büyüklüğündeki depremdi.

Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu?

DOĞANŞEHİR’DE 3.5

Öte yandan 16 Nisan Salı günü Doğanşehir’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 8 kilometreydi.

Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu?

AKÇADAĞ’DA 3.8

Ayrıca Akçadağ’da 20 Nisan Cumartesi (dün) 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremin derinliği ise 9 kilometreydi.

Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu?

HANGİ İLÇEDE DEPRELER DAHA FAZLA OLDU?

Genellikle depremler 1.0 ve 3.0 aralığında gerçekleşti. Depremlerin daha çok Doğanşehir ve Yeşilyurt’ta yaşandığı, ayrıca Battalgazi, Pütürge, Akçadağ’da da yoğunluklar olduğu görüldü.

Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu?

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21 Nis 2024 - 23:10 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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