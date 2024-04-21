Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Yeni Cami’de neler oluyor? Çarşı’da iş makinelerinden başka ses yok

Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 14 aydan daha uzun bir süre geçti. Çarşı merkezde hummalı bir çalışma sürerken rezerv alanı olarak belirlenen yerlerde sadece iş makinelerinin sesleri duyuluyor. Yeni Cami önünde yaşanan hareketlilik dikkat çekerken çalışmaları yerinde inceleyen BUSABAH Medya’nın objektiflerine bazı detaylar da takıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19937670/yeni-camide-neler-oluyor-carsida-is-makinelerinden-baska-ses-yok



Malatya’da yer değiştiren ilçeyi hiç duydunuz mu?

Malatya’nın en küçük ilçesi olan Arguvan’ın 3 büyük heyelan geçirdiğini ve halen ciddi risk altında olduğunu, ayrıca ilçe merkezinin bu sebeple iki defa yer değiştirdiğini, hatta yerleşim yerinin 2 kilometre ileriye taşındığını biliyor muydunuz? İşte bu ilginç gelişmelerin detayları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19936759/malatyada-yer-degistiren-ilceyi-hic-duydunuz-mu



Et fiyatlarına yüzde 25 zam Kasaplar canından bezdi Vatandaş ete hasret

Peş peşe gelen zamlarla gündemden düşmeyen kırmızı et fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu kırmızı etin fiyatını güncelledi. Kasaplar kırmızı eti yeni zamlı fiyatıyla satışa sunarken eskiden az olan müşteri sayısı ise daha da azaldı. Haliyle hem esnaf hem de vatandaş mağdur oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19938229/et-fiyatlarina-yuzde-25-zam-kasaplar-canindan-bezdi-vatandas-ete-hasret



Orduzu yolunda can pazarı: 7 yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. 7 kişinin yaralandığı kaza objektiflere böyle yansıdı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19938667/orduzu-yolunda-can-pazari-7-yarali



Kaç konutun ihalesi yapıldı? Malatya’da 80 bin hak sahibi beklemede

Malatya’da 69 bin 471 konut, 8 bin 163 iş yeri, 2 bin 587 ahır olmak üzere toplam 80 bin 221 hak sahibi bulunurken AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Depremler sonrası kent merkezi ve kırsalında tamamlanan ihale sayısı 30 bin 673 olup ihale aşamasında olan sayı ise 8 bin 94’tür. İhalesi yapılan ve ihale aşamasında olan toplam sayı da 38 bin 767’dir” bilgisini paylaştı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19939091/kac-konutun-ihalesi-yapildi-malatyada-80-bin-hak-sahibi-beklemede



Malatya’da o alan tepetaklak Son 11 yılın en düşük seviyesinde

İŞKUR’un Malatya’da işe yerleştirme verilerine göre, geçen yıl 6 Şubat depremlerinden sonra istihdam alanı tepetaklak oldu. Öyle ki son 11 yılın en düşük sayılarına ulaşıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19939675/malatyada-o-alan-tepetaklak-son-11-yilin-en-dusuk-seviyesinde



Çarşıda iş yerleri ve konutlar kaç katlı olacak?

Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 14 aydan daha uzun bir süre geçti. Çarşı merkezde hummalı bir çalışma sürerken rezerv alanı olarak belirlenen yerlerde konut ve iş yerlerinin yapımı da devam ediyor. Peki, çarşıda konut ve iş yerleri kaç katlı olacak? Kent merkezinde kaç konut, kaç iş yeri ve kaç ofis yapılacak? Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı’nda konut yüksekliğine dair detaylar belli oldu mu? Ne kadar para harcandı? Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19941422/carsida-is-yerleri-ve-konutlar-kac-katli-olacak



Polemik mi doğuyor? Gürkan: “Sami Beyi yanıltıyorlar” Sami Er: “Biz çocuk değiliz”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borcu ve “ Kredi çekerek maaş ödemesi yaptık” ifadeleri halen gündemde. Ulusal medyanın da günlerdir konuştuğu bu konuda özellikle eski Başkan Selahattin Gürkan’ın “Sami Beyi yanıltıyorlar, gerçek olmayan bilgilerle yanlış yönlendiriyorlar” ifadelerine, yeni başkan Sami Er’in “Basında ‘Sami Er’i yanıltmışlar, Sami Er bu boşluğu düşmemeliydi’ söylemleri duyduk. Biz çocuk değiliz” şeklinde yorum yapması dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19941549/polemik-mi-doguyor-gurkan-sami-beyi-yaniltiyorlar-sami-er-biz-cocuk-degiliz