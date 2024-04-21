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Akçadağ’da müstakil ev küle döndü

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Akçadağ ilçesine bağlı Örükçü Mahallesi’nde meydana gelen yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Akçadağ’da müstakil ev küle döndü mask
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Akçadağ ilçesine bağlı Örükçü Mahallesi’nde meydana gelen yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Akçadağ’da müstakil ev küle döndü

Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Örükçü Mahallesi’nde meydana geldi. Yukarı Örükçü’de R.İ.’ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Nis 2024 - 22:19 Malatya- Asayiş

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