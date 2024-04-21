Akçadağ’da müstakil ev küle döndü

Akçadağ ilçesine bağlı Örükçü Mahallesi’nde meydana gelen yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Örükçü Mahallesi’nde meydana geldi. Yukarı Örükçü’de R.İ.’ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.