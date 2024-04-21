İşte en fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar

Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Ancak bu cihazların yaydığı radyasyon ve dolayısı ile verdiği zarar artık can sıkan bir hale gelmeye başladı. Almanya Federal Radyasyondan Koruma Dairesi en fazla radyasyon yayan akıllı telefon modellerini paylaşırken, yayılan radyasyon miktarları da “yok artık” dedirtti. Peki siz bu telefonlardan herhangi birini kullanıyor musunuz?

Akıllı telefon alırken cihazın uzun ömürlü olması açısından birçok faktör göz önüne alınıyor ancak çoğu zaman radyasyon konusu gözden kaçırılıyor. Cihazların kamera, batarya, şarj hızı, ekran ve bağlantı özellikleri bir yana yaydığı radyasyon miktarı da oldukça önemli.

Bilindiği üzere akıllı telefonlar tarafından yayılan radyasyon miktarı, Özgül Emilim Oranı (SAR değeri) ile ölçülür. SAR değeri ise watt cinsinden kilogram başına düşen güç olarak tanımlanır. Bu ölçüm, telefonunuzun vücudunuza ne kadar radyo frekansı enerjisi yaydığını gösterir. (shiftdelete.net)

İŞTE EN FAZLA RADYASYON YAYAN 10 AKILLI TELEFON

Bu bağlamda işte Almanya Federal Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından paylaşılan ve en fazla radyasyon yayan akıllı telefon modelleri ve SAR değerleri…

1-Motorola Edge 30 Pro - SAR değeri kafa için 2.25 W/kg, vücut içinse 3.37 W/kg

2-Xiaomi 13 Pro – SAR değeri kafa için 2.05 W/kg, vücut içinse 3.03 W/kg

3-OnePlus 11 Pro - SAR değeri kafa için 1.97 W/kg, vücut içinse 2.95 W/kg

4-iQOO 11 Pro - SAR değeri kafa için 1.95 W/kg, vücut içinse 2.91 W/kg

5-ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ - SAR değeri kafa için 1.94 W/kg, vücut içinse 2.89 W/kg

6-Vivo X90 Pro+ - SAR değeri kafa için 1.92 W/kg, vücut içinse 2.87 W/kg

7-Meizu 20 Pro - SAR değeri kafa için 1.91 W/kg, vücut içinse 2.85 W/kg

8-Redmi K60 Pro - SAR değeri kafa için 1.89 W/kg, vücut içinse 2.82 W/kg

9-OPPO Find X5 Pro - SAR değeri kafa için 1.87 W/kg, vücut içinse 2.80 W/kg

10-Samsung Galaxy S23 Ultra - SAR değeri kafa için 1.85 W/kg, vücut içinse 2.77 W/kg