21 Nis 2024 - 21:34 - Yaşam

Malatya’da cami önünde oturma eylemi

Malatya’da Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından Gazze'deki ablukanın kaldırılması için yürüyüş düzenlendi. Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi.