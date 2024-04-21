Malatya’da cami önünde oturma eylemi

Malatya’da Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından Gazze'deki ablukanın kaldırılması için yürüyüş düzenlendi. Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi.
Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından
"Gazze'deki ablukanın kalkması, Filistin'in özgürlüğü için yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinden başlayarak Kernek Karagözlüler Camii önünde sona eren yürüyüşte konuşan İmam Hatip Mehmet Refik Metin, "Bu gelişimizi küçümsemek, bu gelişimizin öneminin olmadığını öne çıkarmak isteyenler var. Bu davranışlarımızı itibarsızlaştırmak isteyenler var. Ama bilelim ve inanalım ki şu küçük adımların Rabbimizin yanında çok büyük kıymeti vardır. Bizler, Mescid-i Aksa için çocuklarının cesedini kucaklayan, onların şehadet şerbetine sevinen İsmail Heniyye'nin ruhunu alamazsak, Ubeyden'in duruşunu gösteremezsek çocuğunun cesedinin başında 'Hasbünallahü ve nimel vekil" diyen annenin ruhunu kendimizde hissetmiyorsak yazıklar olsun bize. Allah bize sorunca başımız önümüze düşecektir. İşte yarın Ubeyden'in yanında yer almak istiyorsak, Selahaddin-i Eyyubi'nin yanında durmak istiyorsak, Peygamberin şefaatini hak etmek istiyorsak, Allah'ın girin cennetime dediği taifeden olmak istiyorsak Gazze'ye sahip çıkmalıyız. Bugünkü imtihanımız Gazze'dir, Gazze'deki duruşumuzdur, Gazze'deki tutumumuzdur. Zafer inananlarındır. Ve zafer yakındır. Zaferin kaynağı da Gazze olacaktır inşallah"
diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından cami bahçesinde Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.