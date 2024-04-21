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Malatya’da cami önünde oturma eylemi

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Malatya’da Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından Gazze'deki ablukanın kaldırılması için yürüyüş düzenlendi. Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi.

Malatya’da cami önünde oturma eylemi malatya haber mask
Malatya’da cami önünde oturma eylemi malatya haber
Malatya’da cami önünde oturma eylemi malatya haber
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Malatya’da Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından Gazze'deki ablukanın kaldırılması için yürüyüş düzenlendi. Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi.

Malatya’da cami önünde oturma eylemi

Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından

"Gazze'deki ablukanın kalkması, Filistin'in özgürlüğü için yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinden başlayarak Kernek Karagözlüler Camii önünde sona eren yürüyüşte konuşan İmam Hatip Mehmet Refik Metin, "Bu gelişimizi küçümsemek, bu gelişimizin öneminin olmadığını öne çıkarmak isteyenler var. Bu davranışlarımızı itibarsızlaştırmak isteyenler var. Ama bilelim ve inanalım ki şu küçük adımların Rabbimizin yanında çok büyük kıymeti vardır. Bizler, Mescid-i Aksa için çocuklarının cesedini kucaklayan, onların şehadet şerbetine sevinen İsmail Heniyye'nin ruhunu alamazsak, Ubeyden'in duruşunu gösteremezsek çocuğunun cesedinin başında 'Hasbünallahü ve nimel vekil" diyen annenin ruhunu kendimizde hissetmiyorsak yazıklar olsun bize. Allah bize sorunca başımız önümüze düşecektir. İşte yarın Ubeyden'in yanında yer almak istiyorsak, Selahaddin-i Eyyubi'nin yanında durmak istiyorsak, Peygamberin şefaatini hak etmek istiyorsak, Allah'ın girin cennetime dediği taifeden olmak istiyorsak Gazze'ye sahip çıkmalıyız. Bugünkü imtihanımız Gazze'dir, Gazze'deki duruşumuzdur, Gazze'deki tutumumuzdur. Zafer inananlarındır. Ve zafer yakındır. Zaferin kaynağı da Gazze olacaktır inşallah"

diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından cami bahçesinde Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi.

Malatya’da cami önünde oturma eylemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Nis 2024 - 21:34 - Yaşam

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