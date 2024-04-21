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Ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, M.G. yönetimindeki 21 TT 0157 plakalı ticari taksi ile M.U'nun kullandığı 01 AHA 549 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi 583. Sokak'ta çarpıştı.

Ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı mask
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, M.G. yönetimindeki 21 TT 0157 plakalı ticari taksi ile M.U'nun kullandığı 01 AHA 549 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi 583. Sokak'ta çarpıştı.

Ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Nis 2024 - 18:55 - Asayiş

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