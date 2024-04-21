- Asayiş

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı mask
Motosiklet devrildi: 2 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 35 BEU 020 plakalı motosiklet devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, motosiklet, kaza, yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi, Tedavi, Zübeyde Hanım Caddesi, sağlık, Polis

21 Nis 2024 - 18:53 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL