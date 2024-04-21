Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Elazığ’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 35 BEU 020 plakalı motosiklet devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı