Polemik mi doğuyor? Gürkan: “Sami Beyi yanıltıyorlar” Sami Er: “Biz çocuk değiliz”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borcu ve “Kredi çekerek maaş ödemesi yaptık” ifadeleri halen gündemde. Ulusal medyanın da günlerdir konuştuğu bu konuda özellikle eski Başkan Selahattin Gürkan’ın “Sami Beyi yanıltıyorlar, gerçek olmayan bilgilerle yanlış yönlendiriyorlar” ifadelerine, yeni başkan Sami Er’in “Basında ‘Sami Er’i yanıltmışlar, Sami Er bu boşluğu düşmemeliydi’ söylemleri duyduk. Biz çocuk değiliz” şeklinde yorum yapması dikkat çekti.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlığında yaptığı ilk toplantıda gündem önceki dönem borçlarıydı.

“YOKSA PERSONELİMİZE MAAŞ ÖDEYEMEYECEKTİK”

Açıklanan verilere göre Malatya Büyükşehir Belediyesinin 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borcu vardı ve Başkan Sami Er,

“Açıkça söylemem lazım, ilk geldiğim gün maaş ödemek durumundaydım. Maaşı, çekilen krediden, 85 milyon krediyi kullanarak ödedik. Yoksa personelimize maaş ödeyemeyecektik”

demişti.

“SAMİ BEYİ YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR”

Bahsi geçen borç ve Başkan Er’in ifadeleri gündeme düşerken eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan da bir açıklama geldi. Başkan Gürkan,

“Çok ayıp ediyorlar. Sami Beyi yanıltıyorlar, gerçek olmayan bilgilerle yanlış yönlendiriyorlar”

ifadelerinde bulundu.

“BÜTÜN SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM”

Bu ifadelerden sonra geçtiğimiz Cuma günü yapılan Meclis toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sami Er, özetle şu cümleleri kaydetti:

“Meclisten bir gün önce bir basın mensubu 11 milyarlık bir borç telaffuz etti, ondan önce de yine bana gelen bir bilgi vardı, ‘borçsuz bir belediye devrediyoruz’ diye bir söylem vardı. Daha sonra en son Meclis konuşmasında da 8 milyarlık bir borcumuz var, bunun karşılığında 9 milyar alacağımız var gibi bir söylem kullanıldı. Dolayısıyla borçsuz bir belediye devrediliyor denildi. Bizler şeffaf olacağız, hesap verebilir olacağız dedik ve siz değerli Meclis üyelerimizle bunu paylaşmak istedik. Bizim Allah’a şükür birikimimiz var. Kullanacak şeylerimiz de var ama bu tür polemiklere asla girme taraftarı değilim. Sizlere şeffaflık ve hesap verebilirlik adına açıklamalar yapınca bir polemik konusu oldu. Yanlış bilgi denildi ama hiçbir yanlış bilgi yok. Bütün söylediklerimin arkasındayım.

“ÖYLE BİR İFADEM YOK” DEDİ

Ben burada hiçbir bilgiyi kendi kafamda, varsayımlarla konuşmadım. Kurumdan gelen altında daire başkanlarımızın ve müdürlerimizin mühürlü imzalı belgeleri ile açıklama yaptım. Şunu özellikle söylüyorum; kredi çektik ve personellerin maaşlarını öyle ödedik gibi bir ifademiz yok. Bürokratik bir deneyimim var ben Belediye Meclisinden karar alınmadan kredi çekilmeyeceğini bilen bir insanım. Meclis kredi yetkisi vermeden bir belediye başkanı kredi çekemez. 261 milyon 907 bin küsur ödenecek bir kredimiz var. Bu rakamda taksit ile yeniden bir yapılandırmaya gidiliyor. Bizim vergi ve SSK hariç 118 milyon lira bir maaş tahakkukumuz var. Burada 85 milyonu Melid şirketinin 33 milyon da memur maaşı olmak üzere 118 milyon bu paradan çekilen krediden ödendi dedim. Her zaman şeffaf olacağım, her zaman hesap verebilir olacağım.

“BİZ ÇOCUK DEĞİLİZ”

Polemiklere girmek istemiyorum. Ben sadece şeffaflık adına bazı şeyleri izah etme gereği duydum. Basında ‘Sami Er’in yanıltmışlar, Sami Er bu boşluğu düşmemeliydi’ söylemleri duyduk. Biz çocuk değiliz, buradaki bürokrat arkadaşlarım hepsi ellerindeki bilgi ve belgelerle geliyorlar. Biz neden olmayan bir şeyi varmış gibi gösterelim. Biz niye kendimizi mahcup edecek bir polemik içerisine girelim.”

Bu bağlamda gündemi meşgul eden bu konu Malatya’nın da merakını cezbediyor. Konunun netlik kazanmamasıyla birlikte Malatyalıların artık rahat bir nefes alma hayali ise dillerden düşmüyor.