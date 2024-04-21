Çarşıda iş yerleri ve konutlar kaç katlı olacak?

Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 14 aydan daha uzun bir süre geçti. Çarşı merkezde hummalı bir çalışma sürerken rezerv alanı olarak belirlenen yerlerde konut ve iş yerlerinin yapımı da devam ediyor. Peki, çarşıda konut ve iş yerleri kaç katlı olacak? Kent merkezinde kaç konut, kaç iş yeri ve kaç ofis yapılacak? Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı’nda konut yüksekliğine dair detaylar belli oldu mu? Ne kadar para harcandı? Detaylar haberimizde…

Asrın felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14,5 ay gibi bir süre geçerken çarşı merkez olarak tabir edilen alanda ilk yapılar da yükseliyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yerle bir olan Malatya’da çarşı merkezindeki çalışmalar sürüyor.

KENT MERKEZİNDE KAÇ KONUT VE İŞ YERİ YAPILACAK?

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın verdiği bilgilere göre, kent merkezinde devam eden çarşı projesinde;

1. etap. 1. kısımda 115 konut, 748 ticarethane, 394 ofis;

1. etap 2. kısımda 260 konut, 692 ticarethane, 429 ofis;

2. etap 1. kısımda 94 konut, 601 ticarethane, 384 ofis;

2. etap 2. kısımda ise 130 konut, 673 ticarethane, 667 ofis,

Toplamda 599 konut, 2 bin 714 ticarethane bin 874 ofis için çalışmalar devam ediyor.

Battalgazi ilçesi 1. etap çarşı ve mahalle çalışmaları 1. etap 1. kısım, 2. etap, 1. kısım olmak üzere ikiye ayrılıyor.

NE KADAR PARA HARCANDI?

Malatya’ya şu ana kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 105 milyar 427 milyon 745 bin TL yatırım yapıldı. 87 milyar 607 milyon 847 bin TL tutarında yatırım ise devam ediyor. Altyapı, üstyapı ve şehircilik hizmetleri kapsamında da 11 milyar 422 milyon 177 bin TL değerinde 183 adet proje de tamamlanmış bulunuyor.

YAPILAR KAÇ KATLI OLACAK?

190 bin metrekarelik bir alanda sürdürülen çalışmalarla Bakırcılar, Kuyumcular Çarşısı ile Şire Pazarı yeniden inşa edilecek. Milletvekili Ölmeztoprak’ın verdiği bilgilere göre, Bakırcılar Çarşısı bodrum zemin bir kat, Şire Pazarı bodrum zemin üç kat şeklinde inşa edilecek.

BAKIRCILAR ÇARŞISI, KUYUMCULAR ÇARŞISI VE ŞİRE PAZARI’NDA SON DURUM

Gelinen noktada Bakırcılar Çarşısı’nda bazı noktalarda temel güçlendirme işlemleri tamamlandı ve binalar da yükselmeye başladı. Şire Pazarı’nda A ve C bloklarında bodrum katında, D bloğunun ise zemin katında kolon perde döküm safhasına ulaşıldı. Kuyumcular Çarşı’nda da iki blokta mühendislik dolgusu, iki blokta bodrum kat döşeme kalıp montaj ile diğer iki blokta bodrum kat kolun perde dökümü devam ediyor.