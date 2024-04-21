- Sağlık

Göğüs ağrısı olan hasta için ambulans helikopter havalandı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesine başvuran 53 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edildi.

Göğüs ağrısı olan hasta için ambulans helikopter havalandı mask
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesine başvuran 53 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edildi.

Göğüs ağrısı olan hasta için ambulans helikopter havalandı

Bölgenin kara yolu ulaşımının problemli olması nedeniyle ambulans helikopter talep edildi. Hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Nis 2024 - 18:05 - Sağlık

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