Kalp krizi geçiren annesini hastaneye götürmeye çalışırken kaza yaptı

Elazığ'da, kalp krizi geçiren Gülnaz Ç. (67) isimli kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan oğlu F.Ç.'nin kullandığı araç, Vali Fahribey Caddesi'nde kaza yaptı.
Kontrolden çıkan araç, refüje çıkarak karşı yöndeki bir hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü ve annesi hafif yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülnaz Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybetti. Oğlunun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.