Kalp krizi geçiren annesini hastaneye götürmeye çalışırken kaza yaptı

Elazığ'da, kalp krizi geçiren Gülnaz Ç. (67) isimli kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan oğlu F.Ç.'nin kullandığı araç, Vali Fahribey Caddesi'nde kaza yaptı.

Kontrolden çıkan araç, refüje çıkarak karşı yöndeki bir hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü ve annesi hafif yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülnaz Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybetti. Oğlunun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı