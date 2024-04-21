Kayserispor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi

Süper Lig takımlarından Kayserispor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, oynadığı son 6 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.
Son galibiyetini sahasında MKE Ankaragücü karşısında alan sarı-kırmızılılar, son 6 maçta sadece 2 beraberlik alarak toplamda 2 puan elde etti. Bu süreçte 4 kez de mağlup olan Kayserispor, ligdeki konumunu güçlendirmek için çaba gösteriyor.
Kayserispor'un son 6 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
28. Hafta: Çaykur Rizespor-Kayserispor 3-0
Hafta: Kayserispor-Hatayspor 1-1
Hafta: Alanyaspor-Kayserispor 1-0
Hafta: Kayserispor-Kasımpaşa 0-2
Hafta: Adana Demirspor-Kayserispor 0-0
Hafta: Kayserispor-Trabzonspor 1-2
Kayserispor, puan kayıplarını telafi etmek ve ligdeki durumunu düzeltmek adına önümüzdeki maçlarda daha iyi performans sergilemeyi hedefliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.