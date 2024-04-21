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Kayserispor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi

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Süper Lig takımlarından Kayserispor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, oynadığı son 6 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Kayserispor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi mask
Kayserispor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi
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Süper Lig takımlarından Kayserispor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, oynadığı son 6 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Kayserispor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi

Son galibiyetini sahasında MKE Ankaragücü karşısında alan sarı-kırmızılılar, son 6 maçta sadece 2 beraberlik alarak toplamda 2 puan elde etti. Bu süreçte 4 kez de mağlup olan Kayserispor, ligdeki konumunu güçlendirmek için çaba gösteriyor.

Kayserispor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi

Kayserispor'un son 6 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

28. Hafta: Çaykur Rizespor-Kayserispor 3-0
Hafta: Kayserispor-Hatayspor 1-1
Hafta: Alanyaspor-Kayserispor 1-0
Hafta: Kayserispor-Kasımpaşa 0-2
Hafta: Adana Demirspor-Kayserispor 0-0
Hafta: Kayserispor-Trabzonspor 1-2
Kayserispor, puan kayıplarını telafi etmek ve ligdeki durumunu düzeltmek adına önümüzdeki maçlarda daha iyi performans sergilemeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Nis 2024 - 17:52 - Spor

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