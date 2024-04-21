14 yaşındaki çocuk, madde bağımlısı babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Ocaklar Mahallesi'ndeki bir evde sabaha karşı yaşanan olayda, 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi (35) uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Baba ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ancak yapılan müdahalelere rağmen baba hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere defnedilmek üzere alındı.

Olayın ardından kız çocuğu, çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki kız çocuğunun işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı