- Gündem

Otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Halilağa Mahallesi Şavurlar Camii civarında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 26 HG 266 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle duvara çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı mask
Otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı
Otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Halilağa Mahallesi Şavurlar Camii civarında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 26 HG 266 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle duvara çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı

Olayın ardından ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan çocuk ise olay yerinde yakınlarını bekledi.

Otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı

Kazayla birlikte otomobilde gaz sızıntısı meydana geldiği belirtilirken, itfaiye ekipleri olası bir patlamayı önlemek için gaz akışını kesti ve otomobilin motoruna köpüklü su sıktı.

Otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, ipekyolu, Halilağa Mahallesi, kaza, trafik kazası, soruşturma, duvar, Polis, Otomobil

21 Nis 2024 - 17:43 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL