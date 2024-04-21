Otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Halilağa Mahallesi Şavurlar Camii civarında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 26 HG 266 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle duvara çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Olayın ardından ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan çocuk ise olay yerinde yakınlarını bekledi.
Kazayla birlikte otomobilde gaz sızıntısı meydana geldiği belirtilirken, itfaiye ekipleri olası bir patlamayı önlemek için gaz akışını kesti ve otomobilin motoruna köpüklü su sıktı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.