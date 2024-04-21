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Adana'da uluslararası portakal çiçeği karnavalı coşkusu: Seyhan nehri üzerinde su korteji şöleni

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Adana, 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın heyecanını yaşadı. Karnavalın son gününde, Seyhan Nehri üzerinde düzenlenen su korteji büyük ilgi gördü.

Adana'da uluslararası portakal çiçeği karnavalı coşkusu: Seyhan nehri üzerinde su korteji şöleni mask
Adana'da uluslararası portakal çiçeği karnavalı coşkusu: Seyhan nehri üzerinde su korteji şöleni
Adana'da uluslararası portakal çiçeği karnavalı coşkusu: Seyhan nehri üzerinde su korteji şöleni
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Adana, 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın heyecanını yaşadı. Karnavalın son gününde, Seyhan Nehri üzerinde düzenlenen su korteji büyük ilgi gördü.

Adana'da uluslararası portakal çiçeği karnavalı coşkusu: Seyhan nehri üzerinde su korteji şöleni

Kano ve deniz motorlarının oluşturduğu renkli kortej, vatandaşların ilgiyle izlediği bir gösteriye dönüştü. Deniz motorlarının sergilediği gösteriler ise izleyenleri adeta büyüledi.

Adana'da uluslararası portakal çiçeği karnavalı coşkusu: Seyhan nehri üzerinde su korteji şöleni

Etkinlik kapsamında nehir üzerinde halaylar çekilerek çeşitli gösterilerin yapıldığı platformda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da halk oyunları ekibiyle birlikte çiftetelli oynadı.

Adana'da uluslararası portakal çiçeği karnavalı coşkusu: Seyhan nehri üzerinde su korteji şöleni

Karnavala Ankara'dan katılan ziyaretçiler de büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Ankara'dan gelen Aynur Günday, festival için özel olarak Adana'ya geldiklerini ve muhteşem bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Günday, gelecek yıllarda da festivali takip edeceklerini söyledi.

Adana'da uluslararası portakal çiçeği karnavalı coşkusu: Seyhan nehri üzerinde su korteji şöleni

Başka bir katılımcı Funda Çetin ise, su kortejinin renkli ve keyifli olduğunu ifade etti. Gençlerin su sporlarına daha fazla ilgi göstermesi halinde bu tür etkinliklerin daha da keyifli hale geleceğini vurguladı.

Adana'da uluslararası portakal çiçeği karnavalı coşkusu: Seyhan nehri üzerinde su korteji şöleni

Adana'da düzenlenen su korteji, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın coşkusunu ve renklerini yansıtan unutulmaz bir etkinlik oldu.

Adana'da uluslararası portakal çiçeği karnavalı coşkusu: Seyhan nehri üzerinde su korteji şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Nis 2024 - 17:37 - Kültür Sanat

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