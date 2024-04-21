Adana'da uluslararası portakal çiçeği karnavalı coşkusu: Seyhan nehri üzerinde su korteji şöleni

Adana, 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın heyecanını yaşadı. Karnavalın son gününde, Seyhan Nehri üzerinde düzenlenen su korteji büyük ilgi gördü.

Kano ve deniz motorlarının oluşturduğu renkli kortej, vatandaşların ilgiyle izlediği bir gösteriye dönüştü. Deniz motorlarının sergilediği gösteriler ise izleyenleri adeta büyüledi.

Etkinlik kapsamında nehir üzerinde halaylar çekilerek çeşitli gösterilerin yapıldığı platformda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da halk oyunları ekibiyle birlikte çiftetelli oynadı.

Karnavala Ankara'dan katılan ziyaretçiler de büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Ankara'dan gelen Aynur Günday, festival için özel olarak Adana'ya geldiklerini ve muhteşem bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Günday, gelecek yıllarda da festivali takip edeceklerini söyledi.

Başka bir katılımcı Funda Çetin ise, su kortejinin renkli ve keyifli olduğunu ifade etti. Gençlerin su sporlarına daha fazla ilgi göstermesi halinde bu tür etkinliklerin daha da keyifli hale geleceğini vurguladı.

Adana'da düzenlenen su korteji, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın coşkusunu ve renklerini yansıtan unutulmaz bir etkinlik oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı