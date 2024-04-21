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Yalnız yaşayan hemşire evinde ölü bulundu

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan erkek hemşire Bilal Yetkin (29), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan hemşire evinde ölü bulundu mask
Yalnız yaşayan hemşire evinde ölü bulundu
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan erkek hemşire Bilal Yetkin (29), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan hemşire evinde ölü bulundu

Olay, Mevlana Mahallesi Belkız Caddesi'nde gerçekleşti. Yetkin'in ailesi ve arkadaşları tarafından haber alınamaması üzerine kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yalnız yaşayan hemşire evinde ölü bulundu

İhbar sonrasında, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Evine giren itfaiye ekipleri tarafından hareketsiz halde bulunan Bilal Yetkin'in öldüğü belirlendi. Genç hemşirenin cenazesi, olay yerinde yapılan işlemlerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkin'in yeni atandığı ve 1 Nisan 2024 tarihinde Nizip Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Nis 2024 - 17:28 - Gündem

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