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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı mask
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Nis 2024 - 17:16 - Spor

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