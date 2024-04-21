21 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
23 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Burçak’ın taziye adresi: Karabağlar Mahallesi, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fahriye Kartal’ın taziye adresi: Tekno Kent Konteyner, Battalgazi,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Uzun’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Avni Baytaş’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Işık’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güner Özdoğan’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeni Bahar Caddesi, Begonya Evleri, Yeşilyurt,
57 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Şahin Yılmaz’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Yabanlı Mahallesi Arapgir Mezarlığına defnedilen Safiye Uzunoğlu’nun taziye adresi: Yabanlı Mahallesi, Arapgir,
87 yaşında vefat eden ve Eğin Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Memet Aygün’ün taziye adresi: Eğin Mahallesi, Akçadağ,
24 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Yasin Kınay’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ,
84 yaşında vefat eden ve Mullakasım Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Nergiz Durak’ın taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Tohma Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Bebek Yakut’un taziye adresi: Tohma Mahallesi, Yeşilyurt.
Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.