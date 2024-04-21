21 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

23 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Burçak’ın taziye adresi: Karabağlar Mahallesi, Battalgazi,

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fahriye Kartal’ın taziye adresi: Tekno Kent Konteyner, Battalgazi,

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Uzun’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Avni Baytaş’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Işık’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Yeşilyurt,

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güner Özdoğan’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeni Bahar Caddesi, Begonya Evleri, Yeşilyurt,

57 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Şahin Yılmaz’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,

88 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Yabanlı Mahallesi Arapgir Mezarlığına defnedilen Safiye Uzunoğlu’nun taziye adresi: Yabanlı Mahallesi, Arapgir,

87 yaşında vefat eden ve Eğin Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Memet Aygün’ün taziye adresi: Eğin Mahallesi, Akçadağ,

24 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Yasin Kınay’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ,

84 yaşında vefat eden ve Mullakasım Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Nergiz Durak’ın taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt,

0 yaşında vefat eden ve Tohma Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Bebek Yakut’un taziye adresi: Tohma Mahallesi, Yeşilyurt.