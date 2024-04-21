22 Nisan Kayseri elektrik kesinti listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Küçük Bürüngüz Mah. Çayır Sok., Ortayol Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mah. Polatlı Sok., Altan Cad., Altınyazı Sok., Şebnem Sok., Asır Sok., Polatlı Çık. Sok., Çimentepe Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mah. Pelitpınar Cad., Tutumlu Sok., Pirinçli Sok., Deliçoban Çıkmaz Sok., Deliçoban Sok., 4956. Sok., Tutkulu Sok., Bağönü Sok., Yazıcılar Sok., Yaymacı Sok., Pınarönü Sok., Gölbağı Sok., Gölbağı Geç. Sok., Pazarkaya Cad., Taksim 1. Sok., Elden Sok., Rıhtımlı Sok., Eşen Sok., 4957. Sok., Paşapınar Sok., 4953. Sok., 4954. Sok., Terim Sok., 4963.Sok., 4961.Sok., 4962.Sok., 4950.Sok., 4960. Sok. Ve Civarlarında / Güneşli Mah. Kanal 2. Cad., Hareket Sok., Felahiye Cad., Demirşah Sok., Soğuksu Sok., Kooperatif Cad., Bayır 1. Sok., Ova Sok., Kurt Deresi Sok., Han Sok., Cumhuriyet Cad., Belediye Cad., Saraycık 1. Sok., Sevenler Sok., Gaffar Okkan Cad., Hayik Sok., Kale Cad., Öğünç Sok., Medikoğlu Sok., Katipzede Sok., Lale 1. Sok., Yukarı Camii Sok., Bağlarbaşı 1. Sok., Menekşe 3.Sok., Burç Sok., Yeni Cami 1. Sok., Şht.P.Onb.Recep Eröz Sok., Sevgin Sok., Mercan 1.Sok., Kadıbağları Küme Evler, Türbe Sok., Dadaş Sok., Taşkın 1.Sok., Buyruk Sok., Eser 1. Sok., İmame Sok., Ergin 1.Sok., Emiroğlu Sok., 4856. Sok., 4857.Sok., 4899.Sok., 4898. Sok., 4876.Sok., 4900.Sok., 4926.Sok., 4902. Sok., 4928.Sok. Ve Civarlarında / Gömeç Mah. Felahiye Cad., 4975.Sok., 5003.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mah. Taşçıoğlu Sok., 3129.Sok., 3127.Sok., 3130.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mah. Taşçıoğlu Sok., 3127.Sok., 3128.Sok., 3130.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mah. Osman Yücel Cad., 3120.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çörekdere Mah. Maraşyolu Cad., Yeni Okul Sok., Çörekdere Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mah. Dumanlar Sok., Demircili Sok., Eldirek Sok., 3218. Sok., Yağmurlu Cad., 2748. Sok., 3219.Sok., 2757.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mah. Dörtyol Sok., Selanik Cad., Atatürk Cad., Günaydın Sok., Yapıcıoğlu Sok., Hamis Pehlivan Sok., Değirmen Sok., Belediye Sok., Aşık Işık Sok., Veli Efendi Cad., Kale Cad., Merhumlar Sok., Karamıhlı Sok., Çaybaşı Sok., İmar Sok., Aydın Sok., İstiklal 1.Sok., Güngör Sok., Çamlık Sok., Kayseri 4.Cad., Kıbrıs Cad., Battal Doğanay Cad., Subaşı Sok., İlim Sok., Gemerek 1.Cad. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mah. Subaşı Kümeevler, 1751.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Kemer Mah. Kemer Kümeevler ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere Mah. Yukarıborandere Küm.Ev., Hanyeri Küm.Ev., Kütüklü 2.Küm.Ev. Ve Civarlarında / Aşağıborandere Mah. 3402.Sok., 3407.Sok., Aşağıborandere Kümeevler, 3409.Sok., 3413.Sok., 3404.Sok., 3421.Sok., 3415.Sok., 3419.Sok., 3417.Sok., 3403.Sok., 3405.Sok., 3411.Sok., 3401.Sok., 3400.Sok. Ve Civarlarında / Eskiyassıpınar Mah. Eskiyassıpınar Küm.Ev. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Develi (Tomarza) ilçesine bağlı Kesir Mah. Kesir Küm.Ev., Taşoluk Küm.Ev. Ve Civarlarında / Emiruşağı Mah. Molla Osman Cad., Vatan Cad., Çiğdem Sok., Papatya 3.Sok., Ş.Serdar Gümüş Cad., 1514.Sok., Hacı Abdurrahman Cad., Nevruz Sok., Saygılılar Kümeevler, 1513.Sok., 1511.Sok., Şht.Serdar Gümüş Cad., Gül 2.Sok., Kayabaşı Kümeevler, Lale 2.Sok., 1509.Sok., Hürriyet Cad., Bahçelievler Sok., 1506.Sok., Reyhan Cad., 1507.Sok., Şht.Ünal Cad., Yayla Sok., Cumhuriyet Cad., 1501.Sok., 1496.Sok., Çeşme Sok., 1494.Sok., Saylak Cad., Sümbül 3.Sok., 1498.Sok., 1495.Sok., 1518.Sok., 1499.Sok. Ve Civarlarında / Dadaloğlu Mah. Lale Sok., Papatya Sok., 661.Sok., 659.Sok., Nergiz 2.Sok., Şht.Emre Urhan Bul., 658.Sok., Şehit Erdoğan Cad., 649. Sok., Kardelen Sok., 653.Sok., Gül 3.Sok., Zakkum Sok., Yakut Sok., Zambak Sok., 656. Sok., Mehmet Akif Cad., Gelincik Sok., Yunus Emre Cad., Nane Sok., 645.Sok., Sümbül 2.Sok., 652.Sok., Karanfil 2.Sok., Kiraz Sok., İnci Sok., Reyhan 2.Sok., Akasya Sok., Gazi Ömer Cad., Çınar Sok., 651.Sok., Susurluk Sok., 640.Sok., İpek Sok., 644.Sok., Menekşe Sok., Pırlanta Sok., 646.Sok., 642.Sok., 669.Cad., 648.Sok., 650.Sok., 643.Sok., Leylak Sok., 657.Sok., 662.Sok., 641.Sok., 654.Sok., Doğan Sok. Ve Civarlarında / Şıhbarak Mah. 924.Sok., Şıhbarak Küm.Ev., 914.Sok., 926.Sok., 913.Sok., 915.Sok., 911.Sok., 921.Sok., 923.Sok., 916.Sok., 920.Sok., 912.Sok., 922.Sok., 918.Sok. Ve Civarlarında / Böke Mah. Böke Kümeevler Ve Civarlarında / Culha Mah. Culha Küm.Ev. Ve Civarlarında / Tahtakemer Mah. Tahtakemer Kümeevler Ve Civarlarında / İmamkullu Mah. İmamkullu Küm.Ev. Ve Civarlarında / Hacıpaşa Mah. Hacıpaşa Küm.Ev. Ve Civarlarında / Bektaş Mah. Bektaş Kümeevler Ve Civarlarında / Söğütlü Mah. Söğütlü Küm.Ev. Ve Civarlarında / Büyükcanlı Mah. Büyükcanlı Kümeevler Ve Civarlarında / Kale Mah. Kale Kümeevler Ve Civarlarında / Küçükcanlı Mah. Küçükcanlı Kümeevler Ve Civarlarında / Dağyurdu Mah. Dağyurdu Küm.Ev. Ve Civarlarında / Çayinli Mah. Çayinli Küm.Ev. Ve Civarlarında / Süvegenler Mah. Süvegenler Küm.Ev., Küçüksüvegen Küm.Ev. Ve Civarlarında / Bostanlık Mah. Bostanlık Kümeevler Ve Civarlarında / Kevenağıl Mah. Kevenağıl Kümeevler Ve Civarlarında / Karaören Mah. Karaören Kümeevler Ve Civarlarında / Güzelsu Mah. Güzelsu Küm.Ev., Bel Küm.Ev. Ve Civarlarında / Köprübaşı Mah. Köprübaşı Küm.Ev., Küçüksüvegen Küm.Ev. Ve Civarlarında / Akmezar Mah. Akmezar Kümeevler Ve Civarlarında / Tatar Mah. Tatar Kümeevler Ve Civarlarında / Melikören Mah. Melikören Küm.Ev. Ve Civarlarında / Güzelce Mah. Güzelce Kümeevler Ve Civarlarında / Toklar Mah. Toklar Küm.Ev Ve Civarlarında / Işıklar Mah. Işıklar Kümeevler Ve Civarlarında / Üçkonak Mah. Üçkonak Kümeevler Ve Civarlarında / Arslantaş Mah. Arslantaş Kümeevler Ve Civarlarında / Çanakpınar Mah. Çanakpınar Küm.Ev. Ve Civarlarında / Göktepe Mah. Göktepe Kümeevler Ve Civarlarında / Karamuklu Mah. Karamuklu Küm.Ev., Çataltepe Küm.Ev. Ve Civarlarında / Avşarsöğütlü Mah. Avşarsöğütlü Küm.Ev., Aydınlar Küm.Ev. Ve Civarlarında / Cumhuriyet Mah. Şht.Tamer Gülveren Cad., 190.Sok., 193.Küm.Ev. Ve Civarlarında / Yavuzselim Mah. Mehmet Kartal Küm.Ev., Mehmet Oktav Sok., Şht.Tamer Gülveren Cad., 910.Sok., 3.Küm.Evl., 275.Sok., Mehmet Kartal Küm.Evl., 70.Küm.Ev. Ve Civarlarında / Köseler Mah. Köseler Kümeevler ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Karacaören Mah. 2014.Sok., 2011.Sok., Karacaören Kümeevler, 2021.Sok., 2013.Sok., 2017.Sok., 2016.Sok., 2019.Sok., 2012.Sok., 2010.Sok., 2018.Sok., 2022.Sok., 2023.Sok., 2015.Sok. Ve Civarlarında / Sarıca Mah. 2073.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı Mah. 1128.Sok., İlyaslı Köyü, 1125.Sok., 1134.Sok., 1132.Sok., 1131.Sok., 1133.Sok., 1126.Sok., 1130.Sok., 1127.Sok., 1138.Sok., 1108.Sok., 1137.Sok., 1136.Sok., 1111.Sok., 1124.Sok., 1110.Sok., 1139.Küm.Ev., 1135.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı Mah. Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad., 1145.Sok., 1144.Sok., 1146.Sok., 1125.Sok., 1160.Küm.Ev., 1147.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mah. Sönmez Sok., Saçcıoğlu Sok., Reyhan Tepesi Sok., Eyüphoca Sok., Yaylalı Sok., Şenzade Sok., Meşedibi Sok., Dağyeli Cad., 3489.Sok., 1529.Sok., 1490.Sok., Büyükelmalı Sok., 1492. Sok., 3488.Sok., Anaocağı Sok., 3487.Sok., 3482.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Felahiye ilçesine bağlı Alparslan Mah. Aladayılı Kümeevler, Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mah. Özvatan Cad., 610.Kümeevler ve civarlarında / Kayapınar Cumhuriyet Mah. Özvatan Cad. ve civarlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.