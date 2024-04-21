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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Sivas’a hareket edecek.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Nis 2024 - 16:56 - Spor

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