Adıyaman'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, M.B. ve G.Y. isimli iki şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu.
Yapılan üst aramasında, her iki şahsın üzerinden toplamda 182 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Hemen gözaltına alınan şahıslar, polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.