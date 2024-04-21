Adıyaman'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, M.B. ve G.Y. isimli iki şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu.

Yapılan üst aramasında, her iki şahsın üzerinden toplamda 182 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Hemen gözaltına alınan şahıslar, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı