Adıyaman'da polis denetiminde şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi

Adıyaman kent merkezinde yapılan polis denetimlerinde, şüpheli bir şahsın üzerinden tabanca bulundu.
Yunus polis ekiplerince durdurulan A.Ö. isimli şahsın üst aramasında, ruhsatsız bir tabanca tespit edildi. Tabanca muhafaza altına alınırken, şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, polis ekipleri detaylı incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.