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Adıyaman'da polis denetiminde şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi

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Adıyaman kent merkezinde yapılan polis denetimlerinde, şüpheli bir şahsın üzerinden tabanca bulundu.

Adıyaman'da polis denetiminde şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi mask
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Adıyaman kent merkezinde yapılan polis denetimlerinde, şüpheli bir şahsın üzerinden tabanca bulundu.

Adıyaman'da polis denetiminde şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi

Yunus polis ekiplerince durdurulan A.Ö. isimli şahsın üst aramasında, ruhsatsız bir tabanca tespit edildi. Tabanca muhafaza altına alınırken, şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, polis ekipleri detaylı incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Nis 2024 - 16:50 - Asayiş

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