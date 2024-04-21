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Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

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Adıyaman’da, uyuşturucu maddeyle polis ekiplerine yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı mask
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Adıyaman’da, uyuşturucu maddeyle polis ekiplerine yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mahallesinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri durumundan şüphelendiği F.Ç., ile Z.Ç., isimli iki şahsı durdurdu. Şahısların yapılan üst aramalarında 6 adet uyuşturucu hap ve 6,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, gözaltı, Örenli Mahallesi, soruşturma, Polis

21 Nis 2024 - 16:47 - Asayiş

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