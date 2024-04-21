Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman’da, uyuşturucu maddeyle polis ekiplerine yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mahallesinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri durumundan şüphelendiği F.Ç., ile Z.Ç., isimli iki şahsı durdurdu. Şahısların yapılan üst aramalarında 6 adet uyuşturucu hap ve 6,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı