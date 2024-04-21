Sürücü korkulu dolu anlar yaşadı: Alev alan otomobile vatandaşlar müdahale etti

Şanlıurfa'nın Hilvan Kapalı Cezaevi kavşağında, seyir halindeki bir otomobil birden alev aldı, sürücü ve çevredekiler korkulu anlar yaşadı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 PS 9486 plakalı araç, seyrederken aniden alevler içinde kaldı.

Hızla yolun kenarına park eden sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine koşan vatandaşlar, ellerindeki pet şişelerdeki suyu kullanarak yangına müdahale etmeye çalıştılar. Uzun ve gayretli çabalar sonucunda yangın söndürüldü; ancak araç büyük hasar gördü.

Olayın şaşkınlığıyla çevredekilerin yardımlaşması ve hızlı müdahalesi, daha büyük bir felaketi önledi. Yangının neden çıktığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sürücünün sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı