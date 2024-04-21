Yamaç paraşütü etkinliği gökyüzünde renkli görüntüler sundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yamaç paraşütü etkinliğiyle taçlandırdı. Gölbaşı Kurugeçit Mahallesi yürüyüş yolu doğa parkında düzenlenen etkinlikte, Adıyaman Yamaç Paraşütü Kulübüne bağlı 18 sporcu, gökyüzünde muhteşem bir şov sundu.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, renkli paraşütlerle gökyüzünde süzülen sporcular, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kaymakam Seyhan, program sonrasında yaptığı açıklamada,

"Çok güzel bir uçuş oldu. Hocalarımızın emeğine sağlık, çok güzel bir etkinlik oldu. Gölbaşı ilçemiz zaten doğa harikası bir yer. Vatandaşlarımız da çok yoğun bir ilgi gösterdi. İnşallah bundan sonra bu tür etkinliklerimiz devam edecek."

ifadelerini kullandı.

Adıyaman Yamaç Paraşütü Kulübü adına konuşan Burhan Karcı ise,

"Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe 18 sporcu ile katıldık. Hava çok güzel, yaklaşık 18 sporcu ile bu etkinliği gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde daha kapsamlı yarışmalarda birlikte olacağız."

şeklinde konuştu.

Etkinlikleri ilgiyle takip eden vatandaşlar ise, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirttiler. Gökyüzünde renk cümbüşü oluşturan yamaç paraşütçülerinin performansı, Adıyamanlıların 23 Nisan coşkusunu daha da artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı