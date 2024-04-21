Malatya eski belediye başkanı anlattı: “Hamido öldürüleceğini biliyordu”

Malatya eski milletvekili ve Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu hakkında konuşan Malatya eski Belediye Başkanı Naci Şavata,

“Hamido şehit olmadan bir ay önce Almanya’dan bir arkadaşı geldi ve bana ‘Naci bunu araştırıyorlar, şehit edecekler aman dikkat edin. Ayakkabı boyacılarına kadar herkese Hamido’nun nasıl biri olduğunu soruyorlar herkes de sevdiğini söylüyor; Hamido’yu hedef alıyorlar. Biz silahlı bir saldırı bekliyoruz. Bomba beklemiyoruz’ dedi”

şeklinde ifadelerde bulundu.

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) tarafından 17 Nisan 1978 tarihinde Malatya Belediye Başkanıyken uğradığı bombalı saldırıda gelini ve torunları ile birlikte şehit edilen Hamit Fendoğlu anısına bir söyleşi programı düzenlendi. Moderatörlüğünü Gazeteci Alişan Hayırlı’nın yaptığı söyleşi programına konuşmacı olarak Malatya eski Belediye Başkanı Naci Şavata katıldı.

Pogramın açılış konuşmasını yapan Gazeteci Alişan Hayırlı, Hamit Fendoğlu’nun çoğu kişi tarafında Hamido lakabı ile anıldığını ve vefatının ardından Malatya’nın ağır bir yara aldığını kaydetti.

“ TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKENİN KÜRTÇÜLÜK OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU”

Malatya eski Belediye Başkanı Naci Şavata ise, Hamit Fendoğlu’nun yiğit bir insan olduğunu belirterek,

“Hamido’nun ilk soyadı Bulgurlu. Bulgurlular, CHP’li olduğu için Hamido’da Demokrat Partili olduğu için aile olarak soyadlarını Fendoğlu olarak değiştiriyorlar. Hamido yiğit, düzgün bir insan. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen mert bir karakteri var. Şimdi siyaset de doğruya yanlış demeniz gerekiyor. Doğruya doğru yanlışa yanlış dediği için ötekileştirilen bir insandı. Hamido seçildiği zaman Malatya’nın yerlisi olan CHP’liler kabullenemiyorlardı. Hamido kendi şöyle tarif ediyor, ‘Ha; haktan yana, mi; milletten yana, do; doğruluktan yana.’ Kendisine Hamido diyorduk. Bir ifadesi var ben asil insan değilsem de asil millete aidim. Türkiye için en büyük tehlikenin kürtçülük olduğunu söylüyor. Hamido belediye başkanı olduktan sonra bana ‘Seni yanıma başkan yardımcısı olarak atacağım ve seni başkan vekili olarak seçtireceğim. Arkamı sana döneceğim. Siyasette kimseye arka dönülmez. Bana ihanet edersen seni vurdururum, etmezsen bir dönem sonra belediye reisi olursun’ dedi. Belediyenin bütün işlerini sen yürüteceksin. Ben kaynak bulacağım. Proje oluşturacağım. Siyasi iktidarlarla, muhalefetle diyalog kuracağım, bir ayağım Ankara'da, bir ayağım Avrupa'da, ben oturmayacağım sen idare edeceksin demişti”

diye konuştu.

“ÖLDÜRÜLECEĞİNİ BİLİYORDU”

Hamit Fendoğlu’nun vefat sürecini anlatan Şavata,

“Bir gün belediyeye, Hamido’ya bir paket geldi. O zaman Hamido Ankara’ya gitmişti vekaleten ben alım. Gönderen Kasım Önal, alıcı Hamit Fendoğlu Malatya Belediye Başkanı ve parantez içinde zata mahsus yazıyordu. Daha sonra Hamido geldi. Paket teslim edildi. Paket kilitliydi, kilit de paketin altında kalmış onu görmedi daha sonra açmaktan vazgeçti. Hamido cebinde bıçak ve silah taşırdı. Çünkü öldürüleceğini biliyordu ve makamda oturmuyordu. Hamido şehit olmadan bir ay önce Almanya’dan bir arkadaşı geldi ve bana ‘Naci bunu araştırıyorlar, şehit edecekler aman dikkat edin’ dedi. Ayakkabı boyacılarına kadar soruyorlar Hamido nasıl, herkes seviyor, hedef. Biz silahlı bir saldırı bekliyoruz. Bomba beklemiyoruz. Derken Hamido evinde kendisine gelen paketi açıyor ve bomba patlıyor. Ben belediye başkanı vekili olduğum için Vali Cahit Bayar beni çağırdı. Bir grup Kışla Caddesi’nin başında toplanmışlar, bağırıyor, Naci bey bunları sustur dedi. Ben de, benim taziyem var, ben memurlarıma sahip çıkacağım, yarın olaylar başlar, siz emniyet isteyin dedim. Hemen İçişleri Bakanını aradı. İrfan Özaydınlı ile konuştu, bir şey söyledi yüzü bembeyaz oldu, telefonu kaptı. Ne söyledi diye sordum ‘Bir şey olmaz’ demiş. Daha Sayın Ecevit’i aradı ona da ulaştı o da aynısını söylemiş, bir şey olmaz demiş. Ben belediyedeki bir insanın burnunu kanatmamak için cenazem kalkana kadar belediyemi kapatacağımı ve saat başı personellerin olaylara karışmamaları için kontrol yapacağımı söyledim”

ifadelerine yer verdi.

“HAMİDO’YU KONTGERİLLA ŞEHİT ETTİ”

Hamit Fendoğlu’nun vefatının ardından Avrupa’dan birçok gazetecinin Malatya’ya geldiğini kaydeden Şavata,

“Almanya'dan, Avrupa'dan gazeteciler, televizyoncular gelmiş röportaj yapacaklar. Vali beyi aradık izin istedik. Muhabirlerin ilk soruları şuydu: Sizce Hamido’yu kim veya kimler öldürdü? Cevap: Hamido’yu ne sağ ne sol terör örgütleri şehit etmedi, Sayın Ecevit’in söylediği kontrgerilla şehit etti. Çekimi durdurdular. Eşyalarını topladılar gittiler. Hamido bu şekilde şehit edildi. Allah rahmet eylesin”

açıklamasında bulundu.

Kaynak: BUSABAH gazetesi