Malatya’da o alan tepetaklak Son 11 yılın en düşük seviyesinde

İŞKUR’un Malatya’da işe yerleştirme verilerine göre, geçen yıl 6 Şubat depremlerinden sonra istihdam alanı tepetaklak oldu. Öyle ki son 11 yılın en düşük sayılarına ulaşıldı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İşgücü Piyasası Araştırması 2023 Yılı Sonuç Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda yıllara göre işe yerleştirme verileri de bildirildi.
DEPREM SONRASI AZALMA
İşe yerleştirme verilerine ilişkin raporda yer alan ifadelerde,
“Çalışma isteği olan her bireyin uygun bir işe yerleştirilerek istihdamda yer alması, sosyal içerme ve sosyal refahın önemli bir faktörüdür. Deprem sonrası dönemde özellikle depremden etkilenen bölgelerde Kurumun Türkiye geneli işe yerleştirme verilerinde azalma gözlemlenmiştir”
sözleri aktarıldı.
YILLARA GÖRE İŞKUR İŞE YERLEŞTİRME SAYILARI
2013 – 6 bin 996 kişi
2014 – 4 bin 224 kişi
2015 – 9 bin 92 kişi
2016 – 9 bin 278 kişi
2017 – 13 bin 28 kişi
2018 – 13 bin 300 kişi
2019 – 14 bin 569 kişi
2020 – 11 bin 458 kişi
2021 – 14 bin 545 kişi
2022 – 15 bin 555 kişi
2023 – 6 bin 13 kişi
DEPREM İSTİHDAM ALANINI DA ETKİLEDİ
Verilere bakıldığında 2023’te yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından ciddi bir düşüş yaşandığı, önceki yıl (2022) ise en fazla işe yerleştirme sayılarına erişildiği görülüyor. Depremin istihdam alanını da çok kötü etkilediği böylece yorumlanabiliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.