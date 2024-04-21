Malatya’da o alan tepetaklak Son 11 yılın en düşük seviyesinde

İŞKUR’un Malatya’da işe yerleştirme verilerine göre, geçen yıl 6 Şubat depremlerinden sonra istihdam alanı tepetaklak oldu. Öyle ki son 11 yılın en düşük sayılarına ulaşıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İşgücü Piyasası Araştırması 2023 Yılı Sonuç Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda yıllara göre işe yerleştirme verileri de bildirildi.

DEPREM SONRASI AZALMA

İşe yerleştirme verilerine ilişkin raporda yer alan ifadelerde,

“Çalışma isteği olan her bireyin uygun bir işe yerleştirilerek istihdamda yer alması, sosyal içerme ve sosyal refahın önemli bir faktörüdür. Deprem sonrası dönemde özellikle depremden etkilenen bölgelerde Kurumun Türkiye geneli işe yerleştirme verilerinde azalma gözlemlenmiştir”

sözleri aktarıldı.

YILLARA GÖRE İŞKUR İŞE YERLEŞTİRME SAYILARI

2013 – 6 bin 996 kişi

2014 – 4 bin 224 kişi

2015 – 9 bin 92 kişi

2016 – 9 bin 278 kişi

2017 – 13 bin 28 kişi

2018 – 13 bin 300 kişi

2019 – 14 bin 569 kişi

2020 – 11 bin 458 kişi

2021 – 14 bin 545 kişi

2022 – 15 bin 555 kişi

2023 – 6 bin 13 kişi

DEPREM İSTİHDAM ALANINI DA ETKİLEDİ

Verilere bakıldığında 2023’te yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından ciddi bir düşüş yaşandığı, önceki yıl (2022) ise en fazla işe yerleştirme sayılarına erişildiği görülüyor. Depremin istihdam alanını da çok kötü etkilediği böylece yorumlanabiliyor.