Adıyaman'da rezerv alanında toprak kayması: Zabıta tedbir aldı

Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezinde bulunan rezerv alanında meydana gelen toprak kayması olayına hızlı bir şekilde müdahale ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Akşam saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan rezerv alanında toprak kayması ihbarı üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın göçmenin inşaat çalışmaları sırasında kazılan temel etrafındaki toprak kaymasından kaynaklandığını tespit etti.

Hemen harekete geçen zabıta ekipleri, öncelikle çökme yaşanan alanı emniyet şeritleri ile çevirerek diğer güvenlik önlemlerini aldı ve konuyla ilgili tutanak tuttu. Bu sayede olası risklerin önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenliği sağlanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı