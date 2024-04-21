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Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti

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Şırnak’ın Cizre ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti mask
Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Alibey Mahallesi'nde B.G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı otomobil ile Halil Kurt idaresindeki 06 BRY 645 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı.

Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti

Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Yaralılardan Jandarma Astsubay Halil Kurt, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar O.Y. ve B.G.'nin tedavileri ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Nis 2024 - 15:38 - Gündem

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