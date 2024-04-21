Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Alibey Mahallesi'nde B.G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı otomobil ile Halil Kurt idaresindeki 06 BRY 645 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı.
Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Yaralılardan Jandarma Astsubay Halil Kurt, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar O.Y. ve B.G.'nin tedavileri ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.