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Tokat’ta korkutan bir deprem daha!

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Tokat’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Az önce bölgede 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Tokat’ta korkutan bir deprem daha! malatya haber mask
Tokat’ta korkutan bir deprem daha! malatya haber
Tokat’ta korkutan bir deprem daha! malatya haber
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Tokat’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Az önce bölgede 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Tokat’ta korkutan bir deprem daha!

AFAD verilerine göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde 15.03’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 12.4 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

Tokat’ta korkutan bir deprem daha!

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Tokat’ta korkutan bir deprem daha!

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde büyük bir deprem de olmuştu.

Tokat’ta korkutan bir deprem daha!
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21 Nis 2024 - 15:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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