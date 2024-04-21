Tokat’ta korkutan bir deprem daha!

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Tokat’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Az önce bölgede 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

AFAD verilerine göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde 15.03’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 12.4 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde büyük bir deprem de olmuştu.