Tokat’ta korkutan bir deprem daha!

Tokat’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Az önce bölgede 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
AFAD verilerine göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde 15.03’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 12.4 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde büyük bir deprem de olmuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.