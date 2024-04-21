Boztepe Barajı’nda dana kurtarma operasyonu

Malatya’da bir buzağı Boztepe Barajı’na girdi. Filmleri aratmayan kurtarma operasyonu ise yüzleri gülümsetti.

Malatya’da sahibinin elinden kaçan dana Boztepe Barajı’na girdi. Sahibinin tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayan dana için Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri harekete geçti.

Su Altı Arama Kurtarma ekipleri kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta bulduğu danayı bota alarak kıyıya getirdi.

Haylaz dana sahibine teslim edildi.