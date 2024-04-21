Kaç konutun ihalesi yapıldı? Malatya’da 80 bin hak sahibi beklemede

Malatya’da 69 bin 471 konut, 8 bin 163 iş yeri, 2 bin 587 ahır olmak üzere toplam 80 bin 221 hak sahibi bulunurken AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“Depremler sonrası kent merkezi ve kırsalında tamamlanan ihale sayısı 30 bin 673 olup ihale aşamasında olan sayı ise 8 bin 94’tür. İhalesi yapılan ve ihale aşamasında olan toplam sayı da 38 bin 767’dir”

bilgisini paylaştı.

Deprem bölgesi Malatya’da yapımına başlanılan çarşı projesinde inşaatlar yükseliyor. Çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, çarşı merkezini en kısa sürede ayağa kaldırma kararlılığında olduklarını kaydetti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da kent merkezinin ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

4 BİN 709 TİCARİ, 560 KONUT OLMAK ÜZERE 5 BİN 269 BAĞIMSIZ BÖLÜM

Depremlerin hemen ardından yapımına başlanan yeni çarşı inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“Malatya’mızda çarşı inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların ne kadar büyük bir hızla ve titizlikle sürdürüldüğüne de şahitlik ediyoruz. 2024 yılının sonlarına doğru bazı adalardaki çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Çarşının işlevlik kazanması, şehir hayatımızın daha huzurlu ve kazanç açısından da belirli periyotlara da oturmuş bir şekilde devam edebilmesi için önemli elzem olan bir durum. Çarşımızın tüm yapım ihaleleri tamamlandı. Aynı zamanda imalat süreçleri de tüm hızıyla devam ediyor. Çarşı merkezini biran önce ayağa kaldırmak için iki etap dört kısımda 4 bin 709 ticari, 560 konut olmak üzere 5 bin 269 bağımsız bölümden oluşan merkez projemiz için Emlak Konut ve yüklenici firmalar uhdesinde dört koldan sürdürülen çalışmalar devam ediyor”

ifadelerine yer verdi.

“11 MİLYAR 422 MİLYON 177 BİN TL DEĞERİNDE 183 ADET PROJE DE TAMAMLANDI”

Yeni Çarşı ile devam eden diğer projelerle ilgili detay bilgilerde paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak,

“Kent merkezinde devam eden çarşı projesinde 1. Etap. 1. Kısımda 115 konut, 748 ticarethane, 394 ofis; 1. Etap 2. Kısımda 260 konut, 692 ticarethane, 429 ofis; 2. Etap 1. Kısımda 94 konut, 601 ticarethane, 384 ofis; 2. Etap 2. Kısımda ise 130 konut, 673 ticarethane, 667 ofis toplamda 599 konut, 2 bin 714 ticarethane bin 874 ofis için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Battalgazi ilçemiz 1. Etap çarşı ve mahalle çalışmalarımız 1. Etap 1. Kısım, 2. Etap, 1. Kısım olmak üzere iki ayrılmakta. Malatya’ya şu ana kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca 105 milyar 427 milyon 745 bin TL yatırım yapılmıştır. 87 milyar 607 milyon 847 bin TL tutarında yatırım ise devam etmektedir. Altyapı, üstyapı ve şehircilik hizmetleri kapsamında ise 11 milyar 422 milyon 177 bin TL değerinde 183 adet proje de tamamlanmış bulunuyor”

sözlerine yer verdi.

“DEPREMLER SONRASI TAMAMLANAN İHALE SAYISI 30 BİN 673”

Ölmeztoprak,

“Depremler sonrası kent merkezi ve kırsalında yapı tamamlanan ihale sayısı 30 bin 673 olup ihale aşamasında olan sayı ise 8 bin 94 olup ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan toplam sayı ise 38 bin 767’dir”

diye konuştu.

MALATYA’DA KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ

Bu arada Malatya’da 69 bin 471 konut, 8 bin 163 iş yeri, 2 bin 587 ahır olmak üzere toplam 80 bin 221 hak sahibi bulunuyor. Şehirde ilk etapta 5 bin 140’ı il ve ilçe merkezlerinde, bin 41’i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutun teslimi yapıldı. Ardından 1700 konut daha teslim edildi.