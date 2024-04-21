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Malatya’da kadınlara laf atma kavgası: 2 yaralı

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Malatya’da, iki grup arasında “kadınlara laf atma” meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Malatya’da, iki grup arasında “kadınlara laf atma” meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde faaliyet gösteren otelde konser yerinde iki grup arasında “kadınlara laf atma” meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Malatya’da kadınlara laf atma kavgası: 2 yaralı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.Ç. ile D.Ş. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
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21 Nis 2024 - 14:38 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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