Malatya’da kadınlara laf atma kavgası: 2 yaralı

Malatya’da, iki grup arasında “kadınlara laf atma” meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde faaliyet gösteren otelde konser yerinde iki grup arasında “kadınlara laf atma” meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.Ç. ile D.Ş. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.