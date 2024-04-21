- Asayiş

Orduzu yolunda can pazarı: 7 yaralı

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Malatya’da meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. 7 kişinin yaralandığı kaza objektiflere böyle yansıdı.

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Malatya’da meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. 7 kişinin yaralandığı kaza objektiflere böyle yansıdı.

Orduzu yolunda can pazarı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. 23 HK 949 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen başka bir hafif ticari araç yol üzerinde çarpıştı.

Orduzu yolunda can pazarı: 7 yaralı

Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri refüje savrulurken kazada resmen can pazarı yaşandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere sevk edildi. Yaralılarının durumuna ilişkin bilgi edinilemezken kazayla ilgili inceleme ise başlatıldı.
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21 Nis 2024 - 14:15 Malatya- Asayiş

Mahreç  Murat İpekten

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