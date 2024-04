Et fiyatlarına yüzde 25 zam Kasaplar canından bezdi Vatandaş ete hasret

Peş peşe gelen zamlarla gündemden düşmeyen kırmızı et fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu kırmızı etin fiyatını güncelledi. Kasaplar kırmızı eti yeni zamlı fiyatıyla satışa sunarken eskiden az olan müşteri sayısı ise daha da azaldı. Haliyle hem esnaf hem de vatandaş mağdur oldu.

Kırmızı et sağlık açısından tüketilmesi gereken bir besin ancak son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında ciddi anlamda artışı yaşandığı gözlemlenirken Et ve Süt Kurumu tarafından bir kez daha yüzde 25 zam yapıldı. Yapılan zammın hem esnafı hem de müşteriyi etkilediğini söyleyen Esnaf Furkan Karabulut,

“Et fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı eskiden gelen müşterim şimdi gelmiyor. En basiti şu an etin kilogramı 300 TL olsaydı günde 50 kilogram satardım. Şu an etin kilogramı 550 TL olduğu için günde 10-15 kilogram satıyorum. Bu da müşterimi ve işimi etkiledi”

dedi.

“FİYAT İSTİKRARSIZ ŞEKİLDE SÜREKLİ ARTIYOR”

Kırmızı et fiyatlarında istikrarsız şekilde artış yaşandığına vurgu yapan Esnaf Hakan Çatal,

“Bu fiyat artışlarını oturdukları yerden kendi keyfi uygulamalarını yapıyorlar. Ramazanlığın ilk haftası etin kilogramı 400 TL’ye satılıyordu. Bayram bitti ve etin fiyatı 500 TL oldu. Sürekli fiyat artışının sebebi ise et üreticileri kendi aralarında birlik yapıp maliyetine vermesi lazımken fiyat istikrarını takip etmeksizin sürekli fiyat artıyor”

şeklinde konuştu.

“60 TL KIYMAYA, 80 TL KUŞBAŞINA ZAM GELDİ”

Esnaf Çatal, et fiyatlarında sürekli yaşanan artışın alım gücünü etkilediğini söyleyerek,

“Et fiyatlarında yaşanan artışın besicilikle hiçbir alakası yoktur. Çünkü yem fiyatları sabit. Girdi çıktılar desen maliyetler o kadar yüksek değil. Pazartesi günü 400 TL’ye kestiğimiz hayvanı cuma günü 460 TL’ye kesiyoruz. Bugün 320 TL’den karkas kesimi 385 TL’ye çıkmış. Bu da haliyle vatandaşa yansıyor. Bugün bir kilo kıyma 520-550 TL’dir. Bu zam yapılmadan önce kıyma 460 TL’ye, kuşbaşı ise 480 TL’ye satılıyordu. Ama bugün 60 TL kıymaya, 80 TL kuşbaşına zam geldi. Et fiyatlarında yaşanan artış bizim çok kazandığımız anlamına gelmiyor. Müşteri bir kilo et alıyorsa zam yapıldıktan sonra bu yarım kiloya düşüyor. Yarım kilo et alan ise 250 gram alıyor”

ifadelerini kullandı.

“SATIŞ DÜŞÜYOR, MALİYETLER ARTIYOR”

Kasaplarda et satış düştüğü halde fiyatlara yapılan zamlardan memnun olmadığını söyleyen esnaf Çatal şu şekilde anlattı:

“İnsanların alım gücü bitiyor. Ama şu anda bayram sonu işler düşmüş. Bir de zam yapmaya çalışıyoruz. İş olmadığı halde sürekli fiyat artışı yapılıyor. Ama nereye kadar gidecek bilmiyorum. Bu fiyat artışından esnaf olarak memnun değilim. Çünkü satışım düşüyor. Bu satışın düşmesine karşılık maliyetler de artınca bu sefer onu da karşılayamıyoruz.”

“BİR KİLOGRAM ETİN FİYATI 550 TL OLDU”

Kasapçı Esnafı Furkan Karabulut, asgari ücretli ve memur bir çalışanın istediği gibi et alamadığını belirterek,

“Son zamanlarda gelen yüzde 25 zamla et fiyatları eskisine göre daha da fazla arttı. Alım gücü zaten her geçen gün erimesine rağmen şimdi bir kilo etin fiyatı 550 TL oldu. Et fiyatlarında artış duracak gibi değil. Şu an bir asgarinin ortalama alabileceği et 30-34 kilogram gibi bir şey oldu. Artık asgari ücretlinin veya normal memurun bu eti istediği gibi yeme şansı kalmadı”

diye konuştu.

“ÖNCEDEN 30 MÜŞTERİ GELİRKEN ŞİMDİ 10 MÜŞTERİ GELİYOR”

Kırmızı et fiyatlarına gelen zamla birlikte müşteri sayısında ciddi azalmalar olduğuna vurgu yapan Esnaf Karabulut,

“Bu son bir ay içinde ortada bir şey olmamasına rağmen et fiyatına 100 TL zam geldi. Kesim aynı, üretim aynı. Dışarıdan angus geliyor ve bunca şeye rağmen son bir ay içinde 100 TL zam neden yapıldı bilmiyoruz. Et almaya önceden 30 müşteri gelirken şimdi 10 müşteri geliyor. Bir kilogram et alan müşteri şu an yarım kilogram alıyor. Zam gelmeden önce etin fiyatı 450 TL’ydi. Şu anda tezgâh satış fiyatımız 550 TL oldu”

dedi.

“GÜNDE 10-15 KİLOGRAM SATILIYOR”

Esnaf Karabulut, ete yapılan zamdan dolayı iş yapamadığından şikayetçi olduğunu söyleyerek,

“Yapılan zamdan asla memnun değilim. Burada fiyatı ne kadar düşük olsa benim o kadar iş yapma şansım çoğalıyor. Alım gücü ne kadar fazla olursa benim tezgahtaki işimi daha fazla artar. Et fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı eskiden gelen müşterim şimdi gelmiyor. En basiti şu an etin kilogramı 300 TL olsaydı günde 50 kilogram satardım. Şu an etin kilogramı 550 TL olduğu için günde 10-15 kilogram satıyorum. Buda müşterimi ve işimi etkiledi”

ifadelerine yer verdi.

“HAYVANCILIĞI ARTIK ZENGİNLER YAPIYOR”

Son olarak günümüzde besicilik işini zenginlerin yaptığını vurgulayan Esnaf Karabulut,

“Dışarıdan kesimin gelmesi bana göre kalıcı bir çözüm değil. Üretimin olmadığı yerde hiçbir zaman kalıcı çözüm olmuyor. Yurt dışından getirilen hayvanın da sayısı belli. Şu an her şey pahalı olduğu için insanlar besicilik de yapmak istemiyor. Yem fiyatları pahalı, küspe fiyatları pahalı, mazot pahalı. Yani insanlar bir şey ekmiyor artık. Ekim olmadığı için üretim olmuyor. Hayvancılığı artık zengin olan insanlar yapıyor. Şimdi herkes çarşıda, merkezde kimse besicilikle uğraşmak istemiyor”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.