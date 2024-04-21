Malatya’da 19 bin konutu Bakanlık, 50 bin konutu TOKİ yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,
“Malatya’da 69 bin hak sahibi olan vatandaşımız bulunmakta. Bu hak sahipliğinden 19 bin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte, merkezdeki 50 bin konutun yapımı ise TOKİ tarafından yürütülmektedir”
dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt ilçesinde yapılacak olan çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgiler aldı.
Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen inceleme programına Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nurhan Demir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, Sp Architects firma yetkilisi Sabri Paşayiğit, Prof. Dr. Can Şakir Binan, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik ekibi katıldı.
“BİR YIL İÇERİSİNDE BİTİRİLECEK”
İnceleme gezisi sırasında bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,
“6 Şubat depremleriyle çok büyük yara alan Malatya’mızın yeniden imarı ve inşası kapsamında çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlükler ve yerel yönetimler olarak bizler tarafından hızlı bir şekilde yürütülmekte. Merkezin yeniden inşası çarşı merkezinde özellikle Emlak Konut tarafından çalışmalar yürütülmekte. Buradaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmekte. Bir yıl içerisinde inşallah çalışmalar tamamlanacak. Malatya’da 69 bin hak sahibi olan vatandaşımız bulunmakta. Bu hak sahipliğinden 19 bin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte, merkezdeki 50 bin konutun yapımı ise TOKİ tarafından yürütülmektedir. Ayrıca merkezde rezerv alanı oluşturularak yapılan konutlarda bulunmakta. Özellikle kadim bir tarihe sahip olan Yeşilyurt ve Gündüzbey gibi yerleşim yerlerinde tescilli yapılar bulunduğundan daha özenli çalışmalar yürütülmesi gerekiyor. Bununla alakalı olarak yüklenici firma yetkililerimiz, üniversitemizden hocalarımızın çalışmaları bulunmakta. Yapılacak olan projeleri hep birlikte inceledik. Tescilli yapıların korunması noktasında koruma imar planları yapılacak. Bu alanların tarihi dokusunu, kültürel ve doğal yapısını bozmadan planlamalar yapılmakta. Yapılacak olan planlamalar çerçevesinde yeniden aslına uygun şekilde inşa edeceğiz. Bu alanda yapılacak olan çalışmaları Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte inceledik. Malatya’mıza hayırlı olsun. İnşallah Malatya’mızı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız”
şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.