21 Nis 2024 - 12:58 - Gündem

Malatya’da 19 bin konutu Bakanlık, 50 bin konutu TOKİ yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Malatya’da 69 bin hak sahibi olan vatandaşımız bulunmakta. Bu hak sahipliğinden 19 bin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte, merkezdeki 50 bin konutun yapımı ise TOKİ tarafından yürütülmektedir” dedi.