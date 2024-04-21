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Transit ile hafif ticari araç çarpıştı : 11 yaralı

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Mardin’de transit ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Transit ile hafif ticari araç çarpıştı : 11 yaralı mask
Transit ile hafif ticari araç çarpıştı : 11 yaralı
Transit ile hafif ticari araç çarpıştı : 11 yaralı
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Mardin’de transit ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Transit ile hafif ticari araç çarpıştı : 11 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Akresta Geçidi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markası belirlenemeyen 33 AOH 571 plakalı hafif ticari araç ile 34 HKC 122 plakalı transit çarpıştı.

Transit ile hafif ticari araç çarpıştı : 11 yaralı

Kazada 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Transit ile hafif ticari araç çarpıştı : 11 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Nis 2024 - 12:43 - Gündem

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