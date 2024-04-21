Transit ile hafif ticari araç çarpıştı : 11 yaralı

Mardin’de transit ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Akresta Geçidi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markası belirlenemeyen 33 AOH 571 plakalı hafif ticari araç ile 34 HKC 122 plakalı transit çarpıştı.
Kazada 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.