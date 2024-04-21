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Yeni Cami’de neler oluyor? Çarşı’da iş makinelerinden başka ses yok

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Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 14 aydan daha uzun bir süre geçti. Çarşı merkezde hummalı bir çalışma sürerken rezerv alanı olarak belirlenen yerlerde sadece iş makinelerinin sesleri duyuluyor. Yeni Cami önünde yaşanan hareketlilik dikkat çekerken çalışmaları yerinde inceleyen BUSABAH Medya’nın objektiflerine bazı detaylar da takıldı.

Yeni Cami’de neler oluyor Çarşı’da iş makinelerinden başka ses yok malatya haber mask
Yeni Cami’de neler oluyor Çarşı’da iş makinelerinden başka ses yok malatya haber
Yeni Cami’de neler oluyor Çarşı’da iş makinelerinden başka ses yok malatya haber
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Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 14 aydan daha uzun bir süre geçti. Çarşı merkezde hummalı bir çalışma sürerken rezerv alanı olarak belirlenen yerlerde sadece iş makinelerinin sesleri duyuluyor. Yeni Cami önünde yaşanan hareketlilik dikkat çekerken çalışmaları yerinde inceleyen BUSABAH Medya’nın objektiflerine bazı detaylar da takıldı.

Yeni Cami’de neler oluyor? Çarşı’da iş makinelerinden başka ses yok

Asrın felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14,5 ay gibi bir süre geçerken çarşı merkez olarak tabir edilen alanda ilk yapılar da yükseliyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yerle bir olan Malatya’da çarşı merkezindeki çalışmalar sürüyor.

Yeni Cami’de neler oluyor? Çarşı’da iş makinelerinden başka ses yok

HALEN SU ÇIKIYOR

Hummalı bir temponun sürdüğü rezerv alanı olarak belirlenen yerlerdeki çalışmaları yerinde inceleyen BUSABAH Medya’nın objektiflerine bazı detaylar da takıldı. Buna göre, çalışma alanında birçok noktada temel açma süreci işliyor. Bir yandan inşaat çalışmaları gerçekleştiriliyor diğer yandan ise iş makineleri binalarının temeli için zemin hazırlıyor. Çarşının altından halen su çıkması ise dikkat çekiyor.

Yeni Cami’de neler oluyor? Çarşı’da iş makinelerinden başka ses yok

YENİ CAMİ ÖNÜNDE BLOK TAŞLAR

Öte yandan Yeni Cami önünde görülen beyaz blok taşlar dikkat çekiyor. Bilindiği üzere Malatya’nın simgelerinden biri olan Yeni Cami’de restorasyon, güçlendirme gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Elazığ depreminde hasar aldıktan sonra yeniden hizmete açılıp bir ayın ertesinde 6 Şubat’ta yerle bir olan camide yoğun bir temponun olduğu görülüyor.

Yeni Cami’de neler oluyor? Çarşı’da iş makinelerinden başka ses yok

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21 Nis 2024 - 12:12 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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