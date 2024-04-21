Patatesten dondurma olur mu demeyin!

Çikolatalı, vanilyalı, muzlu, kavunlu, çilekli ve bilumum meyveli dondurmaları muhakkak hepimiz duymuşuz veya tatmışımızdır. Dondurma konusunda sınır tanımayan dondurma ustaları birbirinden lezzetli tatların ortaya çıkmasına ve yayılmasına vesile olurken şimdilerde ortaya çıkan bir dondurma türü şaşkınlıkları beraberinde getirdi. Yok satan, siparişlerine yetişilemeyen o dondurmanın içeriği patates… İşte patatesli dondurmanın hikayesi ve tüm detaylar…

Meyvelerden 65 çeşit dondurma üreten Yasin Kürkcü, Türkiye’de patates üretiminde ilk sırada olan Niğde’nin çeşitli patateslerinden dondurma yaparak adından ve tadından Türkiye’de bir ilk başardı.

Yaz mevsiminde serinlemek isteyenlerin tercihi dondurmacılar oluyor. Birçok çeşidiyle üretimi yapılan dondurmaların arasına şimdi de patatesli dondurma katılıyor. Yasin Kürkcü, Niğde’nin Çamardı ilçesinde üretilen misket elmadan yaptığı dondurma ses getirmeyince bu sefer patatesten dondurma yapmaya karar verdi. Patatesli dondurmanın hikayesini merek edenler haberimizde.

“EL ARABASIYLA DONDURMA SATARAK İŞE BAŞLADIM”

Küçük yaşlarda dondurma hayatına atıldığını söyleyen 44 yaşındaki Yasin Kürkcü,

“1980 yılında Niğde’nin Çamardı ilçesi Elekgölü Köyü’nde doğdum. İlkokulu Elekgölü Köyü İlköğretim Okulu’nda tamamladım. 1994 yılında İstanbul'a yerleştim. 1994-1995 yıllarında tatlı ve dondurma hayatına atıldım. Bu dönemde önce Topkapı’da tatlı satarak, ardından Bayrampaşa’da el arabasıyla dondurma satarak ticaret yapmaya başladım. Her yaz dondurma satmaya devam ettim. Ancak kış aylarında köyümde çobanlık yaparak geçimimi sağladım”

dedi.

MEŞHUR ÇAMARDI DONDURMA

Kürkcü, Çamardı dondurma işetmesini açana kadarki süreci şu şekilde anlattı:

“İlk dondurma dükkanımı 2006 yılında İstanbul İkitelli’de açtım. 2008 yılında İstanbul Küçükçekmece’de Toros Dondurma olarak 2014 yılına kadar dondurmacılık yapmaya devam ettim. Daha sonra memleketim Niğde’ye dönüş yaparak 2014 yılının sonunda kısmet AVM’de iş yerini açtım ve 2019 yılında iş yerini devrederek 2020 yılında açtığım Meşhur Çamardı Dondurma işletmesi ile müşterilerime hizmet vermeye devam ettim. Aynı zamanda 2023 yılı itibariyle Çamardılı Dondurmacılar Derneğinde kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı oldum. En büyük hedefim Türkiye tarihin de dondurmacılığın başladığı yer sayılan Çamardı ilçesini ve kendime has tariflerim ile doğal dondurmaları Türkiye’ye ve tüm dünyaya tanıtmak istiyorum.”

PATATESLİ DONDURMA’NIN HİKAYESİ

Yaptığı çeşitli dondurmalar arasında ses getirsin diye patatesli olanını yapmaya karar veren Kürkcü,

“Dondurmacı olarak her meyveden dondurma yapmaya başladım. Şu anda 65 çeşit dondurmam var. Dondurma için ne bulduysam yaptım. Yakında, soğandan da patatesten de dondurma yapacaksın diye insanlar benimle dalga geçmeye başladı. Bir gün 3-5 arkadaş oturuyorduk arkadaşlardan birisi 'Yasin Usta öyle bir dondurma yapman lazım ki Türkiye senin konuşacak' dedi. Elmadan dondurma yapıyoruz ama ses getirmedi. Daha sonra düşündüm ve patatesten dondurma yapsak ses gelir mi dedim. Patates bir sebze dondurma olmaz dediler. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde AR-GE çalışması yapan Gastronomi Bölüm Şefi Mevlüt Ölmezi aradım. ‘Beraber patatesli dondurma yapalım mı? Nasıl olur?’ diye sordum ve onayladı. Bu şekilde patatesli dondurma yapmaya başladım. Patatesli dondurma çok satılıyor. Hatta yetiştiremiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“ÖZELLİKLE MOR PATATESİMİZ EFSANE”

Kürkcü, çeşitli patatesler üzerine araştırma yaparak dondurmalar yaptığını söyleyerek,

“Dondurmayı yaparken içerisinde kullandığımız malzeme sadece patates. Biz patatesi su kullanmadan haşlıyoruz. Daha sonra Niğde’de patates festivali yapıldı. Oraya özgü patatesten araştırma yapıp mor patates, kırmızı patates ve sarı patateslerden dondurma yaptık. Kırmızı patatesten yapılan dondurma pek talep görmedi. Sonrasında biz bunun içerisine mor patates ve sarı patates ekleyerek çok güzel dondurma yaptık. Özellikle mor patatesli dondurmamız efsane”

diye konuştu.

PATATES ÖZELLİKLE SUYUN İÇİNE RENDELENİYOR

Son olarak patatesli dondurma yapımında uygulanması gereken aşmalardan bahseden Kürkcü,

“Festivalde patatesli dondurma çok ilgi çekti. Bir de patates ve elmayı aynı anda karıştırarak dondurma yaptık. Böyle çalışalım dedik ve o da çok güzel tutuldu. Patatesli dondurmada önce patatesleri suyun içine soyuyoruz. Soyduktan sonra rendeliyoruz. Özellikle kararmasın diye suyun içine rendeliyoruz. Daha sonra belli bir aşamadan geçerek dondurma makinamızın içine dökerek gerekli kıvama getiriyoruz”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.