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Akçadağ’da kız meselesi kanlı bitti

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kız meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Akçadağ’da kız meselesi kanlı bitti malatya haber mask
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kız meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Akçadağ’da kız meselesi kanlı bitti

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.P.’nin evine görüşmeye giden H.Ö. ile şahıs arasında kız meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da katılırken, T.Ö. aldığı bıçak darbeleri sonucu kulak ve karın bölgelerinde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’nde yapılan yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

M.P.’nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Nis 2024 - 11:12 Malatya- Asayiş

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