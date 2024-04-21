Yüksekova'nın doğal güzelliğine santur ile müzik şöleni

Yüksekova'nın muhteşem manzarasıyla bilinen İsviçre'yi andıran ovalarında ve karla kaplı Cilo Dağı'nın zirvelerinde, gezgin öğretmen Ümit Bartın, doğanın canlılığına dikkat çekmek amacıyla santur çalarken görüntülendi.

İlkbaharın gelmesiyle birlikte ovaların çiçeklerle süslendiği Yüksekova'da, Cilo Dağı'nın karla kaplı doruklarıyla uyumlu bir görüntü oluştu. Bu görsel şölenin bir parçası olarak, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümit Bartın, doğaya dikkat çekmek ve insanları doğal güzelliklere duyarlı olmaya çağırmak için santur çalarak bir performans sergiledi.

Bartın, renk cümbüşü içindeki ovayı gözlemlediklerini ve doğanın bu güzelliğine hayran kaldıklarını belirterek,

"Cilo Dağlarının eteklerindeyiz. Bu canlılık ve güzellik bizi etkiledi ve santur çalmak için buraya geldik. Doğanın bu güzelliğine dikkat çekmek istedik. Zorlu bir kış mevsimi geçirdik, ancak bugün bu renkli ovanın tadını çıkarmak istedik. Doğamızı korumalı ve sahip çıkmalıyız."

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı