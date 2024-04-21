- Yaşam

Yüksekova'nın doğal güzelliğine santur ile müzik şöleni

ABONE OL Google News Sayfamız

Yüksekova'nın muhteşem manzarasıyla bilinen İsviçre'yi andıran ovalarında ve karla kaplı Cilo Dağı'nın zirvelerinde, gezgin öğretmen Ümit Bartın, doğanın canlılığına dikkat çekmek amacıyla santur çalarken görüntülendi.

Yüksekova'nın doğal güzelliğine santur ile müzik şöleni mask
Yüksekova'nın doğal güzelliğine santur ile müzik şöleni
Yüksekova'nın doğal güzelliğine santur ile müzik şöleni
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yüksekova'nın muhteşem manzarasıyla bilinen İsviçre'yi andıran ovalarında ve karla kaplı Cilo Dağı'nın zirvelerinde, gezgin öğretmen Ümit Bartın, doğanın canlılığına dikkat çekmek amacıyla santur çalarken görüntülendi.

Yüksekova'nın doğal güzelliğine santur ile müzik şöleni

İlkbaharın gelmesiyle birlikte ovaların çiçeklerle süslendiği Yüksekova'da, Cilo Dağı'nın karla kaplı doruklarıyla uyumlu bir görüntü oluştu. Bu görsel şölenin bir parçası olarak, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümit Bartın, doğaya dikkat çekmek ve insanları doğal güzelliklere duyarlı olmaya çağırmak için santur çalarak bir performans sergiledi.

Yüksekova'nın doğal güzelliğine santur ile müzik şöleni

Bartın, renk cümbüşü içindeki ovayı gözlemlediklerini ve doğanın bu güzelliğine hayran kaldıklarını belirterek,

"Cilo Dağlarının eteklerindeyiz. Bu canlılık ve güzellik bizi etkiledi ve santur çalmak için buraya geldik. Doğanın bu güzelliğine dikkat çekmek istedik. Zorlu bir kış mevsimi geçirdik, ancak bugün bu renkli ovanın tadını çıkarmak istedik. Doğamızı korumalı ve sahip çıkmalıyız."

şeklinde konuştu.

Yüksekova'nın doğal güzelliğine santur ile müzik şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yüksekova, Cilo Dağı, Ümit Bartın, doğa, santur, Kış mevsimi, müzik, ilkbahar

21 Nis 2024 - 11:05 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL