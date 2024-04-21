Erzurum, 2025 EİT turizm başkenti ilan edildi: Müze sayısı hızla artıyor

Erzurum, 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Turizm Başkenti ilan edilerek dikkatleri üzerine çekiyor. Zengin tarihi ve kültürel mirasıyla bilinen Erzurum, gün geçtikçe artan müze sayısıyla da adından söz ettiriyor.

Erzurum'un tarihine ışık tutan müzeler arasında öne çıkanlar arasında geçtiğimiz yıl açılan Erzurum Müzesi bulunuyor. Tunç ile Demir Çağ'dan Roma ve Bizans dönemine kadar uzanan birçok eseri barındıran bu müze, ziyaretçilerine tarih dolu bir yolculuk vaat ediyor. Ayrıca, Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi, Çifte Minareli Medrese Vakıf Eserleri Müzesi, Erzurum Kongre Binası, Atatürk Evi ve Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi gibi diğer müzeler de farklı deneyimler sunuyor.

Erzurum ayrıca geleneksel el sanatlarının sergilendiği Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Geleneksel El Sanatları Müzesi gibi alternatif müze mekanlarıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Geleceğe dönük olarak, şehirde yeni müzelerin de açılması planlanıyor. Bunlar arasında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde yer alacak müzeler öne çıkıyor. Ayrıca, Atatürk Üniversitesi Matbaa Müzesi, Sarıkamış Harekatı, Osmanlı-Rus Savaşı, Aziziye Müdafaası, Erzurum Kongresi ve Pasin Savaşı Panoramik Müzeleri gibi önemli konuları ele alacak yeni müzeler de açılacak.

Erzurum'un zengin kültürel mirasının ve tarihinin bu şekilde korunması ve tanıtılması, şehri daha da cazip hale getiriyor ve turizm potansiyelini artırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı