Takla atarak ters duran araçta 2 kişi yaralandı

Batman’da takla atarak ters duran otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Batman yeni Siirt çevre yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 01 ZZ 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.