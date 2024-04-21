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Takla atarak ters duran araçta 2 kişi yaralandı

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Batman’da takla atarak ters duran otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Takla atarak ters duran araçta 2 kişi yaralandı mask
Takla atarak ters duran araçta 2 kişi yaralandı
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Batman’da takla atarak ters duran otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Takla atarak ters duran araçta 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Batman yeni Siirt çevre yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 01 ZZ 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Takla atarak ters duran araçta 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# batman, Otomobil, yaralı, kaza, trafik kazası, sağlık, Çevre

21 Nis 2024 - 10:59 - Gündem

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