Bakan açıkladı Malatya kırsalında operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından eş zamanlı olarak “NARKOÇELİK-13” operasyonları yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda Malatya özelinde de operasyon gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “Narkoçelik-13” operasyonlarında 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişlerini Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde "Narkoçelik-13” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 şüpheli ise yakalandı.
Düzenlenen operasyonlar sonucu Ankara’da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli ise yakalandı. İstanbul’da ise 7 kilogram kokain ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.
Malatya özelinde ise Malatya İl Jandarma Komutanlığınca kırsalda yapılan operasyonda 2 bin 745 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.