Malatya’nın 5 ilçesine kesinti uyarısı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Kadılı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı İsak, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz, Behramlı, Ulutaş, Gevheruşağı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Gölpınar, Kuyulu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Kültür, Doğu, Kotangölü mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Kuyulu, Yağmurlu, Çayırköy mahallelerine,

23 Nisan 2024 Salı günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Üzümlü, Bulgurlu mahallelerine,

24 Nisan 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu, Eğin, Aşağıörükçü, Kotangölü mahallelerine,

24 Nisan 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Hudut, Günedoğru, Savaklı mahallelerine,

24 Nisan 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Bahçelievler, Çayköy, Yeni, Hacılar Sıragöz mahallelerine,

24 Nisan 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırkpınar, Göktarla, Şahnahan, Samanköy, Yaka, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Bindal, Suluköy, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Özal mahallelerine,

24 Nisan 2024 Çarşamba günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Parçikan, Ambarcık, Eğribük, Karababa, Gümüşlü, Morhamam, Karaca mahallelerine,

24 Nisan 2024 Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli, Dilek, Tepeköy mahallelerine,

24 Nisan 2024 Çarşamba günü 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Hudut, Günedoğru, Savaklı mahallelerine,

25 Nisan 2024 Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallelerine,

26 Nisan 2024 Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine,

26 Nisan 2024 Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı, Kıyıcak, Darıpınar, Merdivenler, Şişman, Meydancık mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.