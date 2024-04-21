- Sağlık

21 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

21 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler malatya haber mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Badem Eczanesi
Cengiz Topel Caddesi, Migros Market Yanı, Mücelli Sağlık Ocağı ile tapu binası arası
24 saat açık

Yıldırım Eczanesi
İnönü Caddesi, Evkur Karşısı, Dörtyol Kız Meslek Lisesi Yanı
24 saat açık

Aksu Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No: 24
24 saat açık

Ergöçen Eczanesi
Kömür Tevzi Yolu, İstasyon ASM Karşısı, No:25/B
24 saat açık

Hacettepe Eczanesi
Samanlı Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Gazi Lisesi Karşısı, No:289/A, Çilesiz
24 saat açık

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21 Nis 2024 - 10:07 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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