21 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Badem Eczanesi
Cengiz Topel Caddesi, Migros Market Yanı, Mücelli Sağlık Ocağı ile tapu binası arası
24 saat açık
Yıldırım Eczanesi
İnönü Caddesi, Evkur Karşısı, Dörtyol Kız Meslek Lisesi Yanı
24 saat açık
Aksu Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No: 24
24 saat açık
Ergöçen Eczanesi
Kömür Tevzi Yolu, İstasyon ASM Karşısı, No:25/B
24 saat açık
Hacettepe Eczanesi
Samanlı Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Gazi Lisesi Karşısı, No:289/A, Çilesiz
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.