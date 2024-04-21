21 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

21 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Badem Eczanesi

Cengiz Topel Caddesi, Migros Market Yanı, Mücelli Sağlık Ocağı ile tapu binası arası

24 saat açık

Yıldırım Eczanesi

İnönü Caddesi, Evkur Karşısı, Dörtyol Kız Meslek Lisesi Yanı

24 saat açık

Aksu Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No: 24

24 saat açık

Ergöçen Eczanesi

Kömür Tevzi Yolu, İstasyon ASM Karşısı, No:25/B

24 saat açık

Hacettepe Eczanesi

Samanlı Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Gazi Lisesi Karşısı, No:289/A, Çilesiz

24 saat açık