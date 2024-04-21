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Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saat mola verdi

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İlk seferini Ankara-Diyarbakır güzergâhından başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin mola verme durağı Malatya oldu. İlk seferine tarihi Ankara Garından başlayarak sezonu açan Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya'da 3 saatlik mola verdi. İçerisinde TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın’ın da bulunduğu treni İl Kültür ve Turizm Müdürü Yardımcısı Ali Cengiz, Vali Yardımcısı Talat Tabur karşıladı.

Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saat mola verdi malatya haber mask
Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saat mola verdi malatya haber
Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saat mola verdi malatya haber
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Bin 51 kilometre hat uzunluğunda, Ankara- Diyarbakır güzergâhında hareket halinde olan 180 kişi kapasiteli tren, Tarihi Ankara Garı’ndan dün hareket ederek sezonun ilk seferine başladı. Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saatlik ilk molasını verdi

Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saat mola verdi

TRENİ MALATYALI MÜZİSYENLER KARŞILADI

Ankara’dan hareket eden tren içerisinde yer alan 160 yolcu ise Malatya’da yöresel müzisyenlerin seslendirdiği ezgiler eşliğinde halay çekti. Daha sonra ise Malatya’da dünya markası haline gelen kuru kayısı ve Malatya’nın coğrafi tescili un kurabiyesi gezi ekibine ikram edildikten sonra şehrin bazı yerleri gezildi.

Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saat mola verdi

3 SAATLİK MOLADA MALATYA GEZİLDİ

Turistik Diyarbakır Ekspresinden gelen yolcular 3 saatlik molada kahvaltı yaptı. Ardından misafirler Sanat Sokağı’ndaki Fotoğraf Müzesi ve Malatya Kültür Evi’ni gezdi. Ardından Geleneksel Damascus Kılıcı Yapım Evi’ni gezen yolcular son olarak müze sorumlusu Emre İnan eşliğinde, Radyo ve Gramofon Müzesi’ni, Buğday Müzesi’ni ziyaret etti. Gezi bittikten sonra Buğday Müzesi’nde müzisyenler tarafından bağlama eşliğinde türkü söylendi. Gezi ekibine verilen molada, şehrin bazı yerleri gezdirildikten sonra Diyarbakır Ekspresi, 3 saatlik molasını doldurarak Malatya’dan ayrıldı.

Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saat mola verdi
 
Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saat mola verdi
 
Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saat mola verdi
 
Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saat mola verdi
 
Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya’da 3 saat mola verdi

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21 Nis 2024 - 00:34 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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