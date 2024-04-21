Malatya’da bu hafta neler oldu?

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

Malatya’da bir vahim iddia daha! Kimyasal mı katılıyor?

Malatya’da üretilen ve kayıt dışı bir şekilde satışa sunulan süt üretimi ile ilgili ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19880500/malatyada-bir-vahim-iddia-daha-kimyasal-mi-katiliyor

Listede Batman Iğdır Ağrı Şırnak ve Malatya var

Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, Türkiye'de hava kirliliği alarm verici boyutlara ulaşmış durumda. Ülke genelinde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)'nün belirlediği standart değerlerin tam 4 katı olarak ölçülüyor. Özellikle depremden etkilenen bölgelerde bu değerlerin 7,5 katına kadar yükseldiği tespit edildi. İşte o tablo…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19883950/listede-batman-igdir-agri-sirnak-ve-malatya-var

Bakan Özhaseki 2025’i işaret etti! Teslim edilmeyen konut kalmayacak

Depremden etkilenen illerde 76 bin kalıcı konutun teslim edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19884619/bakan-ozhaseki-2025i-isaret-etti-teslim-edilmeyen-konut-kalmayacak

Malatya’da depresyon ölüme götürdü! 5'inci kattan atladı

Bugün sabah saat 07.00’de, Malatya Tecde Mahallesi’nde, 1965 doğumlu M.Ö. isimli bir vatandaş 5’inci kattan atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 5’inci kattan atlayan vatandaşın olay yerinde vefat ettiğini gördü ve olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahsın eşi tarafından depresyonda olduğu bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19885304/malatyada-depresyon-olume-goturdu-5inci-kattan-atladi

Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu

Malatya’da 30 yaşındaki erkek şahıs, babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurdu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19888612/malatyada-kan-donduran-olay-babasinin-gozu-onunde-kendini-vurdu

Malatya’da bu tehlike göz ardı ediliyor! Önlem alınmazsa…

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Asrın felaketi olarak tabir edilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ancak hala yıkımlar bitmedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19891550/malatyada-bu-tehlike-goz-ardi-ediliyor-onlem-alinmazsa

Malatyalıları bekleyen tehlike! Kriz masası kurulmalı mı?

Malatya’da bugünlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olsa da kayısıda zirai don tehlikesi hala devam ediyor. Her yıl bu aylarda hem zira dona hem de sağanak yağış ve doluya maruz kalan kayısı ağaçları bu kez de ne olduğu tam bilinmeyen başka bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu tehlikeyle alakalı konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19892292/malatyalilari-bekleyen-tehlike-kriz-masasi-kurulmali-mi

Malatya Büyükşehir Belediyesi borç batağında mı?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19894125/malatya-buyuksehir-belediyesi-borc-bataginda-mi

CHP'den Malatya'nın AK Parti belediyelerine dikkat çeken çağrı!

CHP’li belediye başkan ve büyükşehir belediyesi meclis üyeleriyle bir araya gelen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya’da AK Parti Belediye Başkanlarının devraldıkları belediyenin kaç personel çalıştırıldığından, güncel borçlarına kadar her şeyin şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini belirtti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19894480/chpden-malatyanin-ak-parti-belediyelerine-dikkat-ceken-cagri

Meclisin sevilen kabadayısı Hamido Malatya’ya sevdalı Cumhurbaşkanı Turgut Özal

Malatya’nın onuru olarak gururla anılan iki isim Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu… 17 Nisan 1993 yılında vefat eden 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 17 Nisan 1978 yılında kendisine gönderilen bombalı paketi açmasıyla birlikte gelini ve iki torunuyla birlikte hayatını kaybeden Malatya eski milletvekili ve belediye başkanı Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıl dönümünde yine hüzünlü bir atmosfer yaşanıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19895994/meclisinin-sevilen-kabadayisi-hamido-malatyaya-sevdali-cumhurbaskani-turgut-ozal

17 milyarlık borçla Malatya’da kaç konut yapılırdı?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez dün toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem önceki dönem borçlarıydı. Peki Malatya’da hangi kurumun nen kadar borcu var ve bu borçla ne kadar konut yapılırdı? Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19903454/17-milyarlik-borcla-malatyada-kac-konut-yapilirdi

Milletvekili Babacan açıkladı Malatya Hatay Adıyaman Kahramanmaraş Nurdağı ve İslâhiye dikkat!

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ile mücbir sebep uygulaması üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda, esnafın talepleri doğrultusunda mücbir sebep uygulamasının bir kez daha uzatılacağı belirtildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19903778/milletvekili-babacan-acikladi-malatya-hatay-adiyaman-kahramanmaras-nurdagi-ve-islahiye-dikkat

5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı

Türkiye'deki deprem riskinin en yüksek olduğu illerin belirlendiği bu araştırma önemli bir bilgiler ortaya çıktı. İşte 6.8’lik deprem beklenen o iller de açıklandı. Sismolojik Araştırma Mektupları (Seismological Research Letters) dergisinde yayınlanan bir makale, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin artçı sarsıntılarıyla ilgili önemli bilgiler içeriyor. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19903171/5-ve-uzeri-buyuklukte-deprem-yasanma-olasiligi-olan-iller-aciklandi

Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Meclis toplantısında Belediye personel durumuna ilişkin bilgiler de aktarılırken Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve başladığı 2019’dan bugüne yaşanan personel hareketliliği ise dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19896860/gurkan-doneminde-belediyeye-kac-kisi-alindi

Deprem uzmanları bir bir uyarıyor! Malatya’da o segment çok hareketli! Malatya'da deprem olacak mı?

AFAD verilerine göre saat 00.09’da Malatya Battalgazi merkezli yaşanan deprem vatandaşları korkuttu. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 9 kilometre olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkezi Adıyaman Sincik olarak açıklandı. Deprem araştırmacıları tarafından ise depremin Adıyaman ila Malatya arasında Doğu Anadolu kırığı üzerinde meydana geldiği bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19900379/deprem-uzmanlari-bir-bir-uyariyor-malatyada-o-segment-cok-hareketli-malatyada-deprem-olacak-mi

Malatya’da o kuruma resmi atama geldi

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresine (MASKİ) yeni genel müdür ataması yapıldı. MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen olurken bugün itibari ile yeni döneme başladı. MASKİ’den yapılan açıklamada, “Sayın Sinan Çeçen, kurumumuza genel müdür olarak atanmıştır. Genel Müdürümüze yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz” ibareleri yer aldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19909650/malatyada-o-kuruma-resmi-atama-geldi

Malatyalılar 17 milyarlık borcu değerlendirdi Vatandaş borcun araştırılmasını istiyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesinin güncel borç miktarını açıkladı. Belediyeye bağlı kuruluşlarla birlikte Büyükşehir Belediyesinin toplam borcunun 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olduğu öğrenildi. Borç miktarını BUSABAH Medya’ya değerlendiren vatandaşlar önemli açıklamalarda bulundular.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19910454/malatyalilar-17-milyarlik-borcu-degerlendirdi-vatandas-borcun-arastirilmasini-istiyor

Malatya’da 21 kişiye mezar olmuştu! Korkunç detay ortaya çıktı

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde 21 kişiye mezar olan Kırçuval Otel ile ilgili savcılığın hazırladığı iddianame mahkemece kabul edildi. 11 sanığın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan yargılanmasına başlanacak. Dava dosyasındaki bilirkişi raporunda dikkat çeken ayrıntı haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19912191/malatyada-21-kisiye-mezar-olmustu-korkunc-detay-ortaya-cikti

Malatya'da depremde yıkılan Derme İlkokulu ile ilgili yeni karar! Bu arada yeni beş konaklar kararı da açıklandı

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Malatya İli, Battalgazi İlçesi'nde yapılan imar planı çalışmaları kapsamında önemli bir karara imza attı. Kurul, 19.09.1976 tarihli ve A-128 sayılı kararı ile tescil edilen Derme İlkokulu Giriş Kapısı'nı koruma alanı ilan etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19913157/malatyada-depremde-yikilan-derme-ilkokulu-ile-ilgili-yeni-karar-bu-arada-yeni-bes-konaklar-karari-da-aciklandi

Milli Savunma Bakanlığından Malatya’da bulunan Kürecik açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Malatya'da bulunan Kürecik Radar üssü ile ilgili sorular üzerine açıklama yaptı. Detaylar haberimize...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19913786/milli-savunma-bakanligindan-malatyada-bulunan-kurecik-aciklamasi

Malatya çarşısında yapılar yükseliyor

Yaşanan 6 Şubat depremlerinde Malatya büyük hasar aldı. Çarşısının büyük çoğunluğunu kaybeden şehirde hasar alan binalar yıkılırken çarşı merkezinin ise Emlak Konut tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacağı ve esnafların yerleştirilerek Malatya ticaret hayatının ve sosyal yaşamın yeniden canlandırılacağı bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19914545/malatya-carsisinda-yapilar-yukseliyor

Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Malatya’da 219 muhtelif arsayı yatırım yapmak isteyenler için avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19921636/malatyalilar-dikkat-kentsel-donusumden-dev-firsat-tam-tarih-verildi

Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında?

Malatya, 20 Nisan 1924 tarihinde Cumhuriyet döneminde il statüsüne kavuştu. Malatya'nın il olma süreci Cumhuriyet dönemine dayanmakta. 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Anayasa'nın 89. maddesi ile Malatya il statüsüne kavuştu. Bu tarihten itibaren Malatya, Türkiye'nin idari birimlerinden biri olarak il olarak yönetilmeye başlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19923327/malatya-kac-yilinda-il-oldu-il-olarak-kac-yasinda

Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi

Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan ve Malatya’ya hak sahiplikleri dışından 15 bin konutun daha yapılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşların umudunu yitirmemesi gerektiğini kaydederek önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19924482/butun-soylediklerimin-arkasindayim-dedi-malatyaya-bir-de-mujde-verdi

Deprem uzmanları ne diyor? Tokat depremi Malatya’ya stres transfer eder mi?

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve artçıları halen süren 5.6 büyüklüğündeki deprem Malatya’da hafif şekilde hissedildi. Bu depremin Malatya’ya stres transferi yapıp yapmayacağı merak edilirken konuya ilişkin 3 uzman görüşü geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19926027/deprem-uzmanlari-ne-diyor-tokat-depremi-malatyaya-stres-transfer-eder-mi

Malatyalılar başkanlardan ne istiyor?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Malatya’da belediye başkanları belirlendi. Mazbatalarını alan belediye başkanları görevlerine hemen başlarken, Malatyalılar ise oy verdikleri belediye başkanlarından öncelikli beklentilerini dile getirdiler. BUSABAH Medya’ya konuşan vatandaşlar, bakın belediye başkanlarından ilk olarak neyi talep ettiler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19929245/malatyalilar-baskanlardan-ne-istiyor

Sami Er’in sözünü verdiği 15 bin konut nasıl yapılacak?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den Malatyalılara önemli bir açıklama geldi. Er, hak sahipliği dışında Malatya’ya 15 bin konutun yapılacağını açıkladı. Peki bu konutları kim yapacak? işte yanıtı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19931074/sami-erin-sozunu-verdigi-15-bin-konut-nasil-yapilacak

Yeni Malatyaspor’da neler oluyor?

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özköse’nin Yeni Malatyaspor’a zarar vermek pahasına, itibar zedeleyici ikili ilişkilerde bulunduğunu söyleyerek Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özköse’nin görevine son verildiğini ve Kulüp Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19931438/adil-gevrekten-aciklama-geldi-yeni-malatyasporda-neler-oluyor

“Malatya için tehlike bitti” dedi Uzman isimden Malatyalıları rahatlatan açıklama

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Malatya’da artık büyük bir deprem olmaz” dedi nedenlerini busabahmalatya.com’a tek tek anlattı. Uzmanların, “7 büyüklüğünde deprem üretir” dediği Malatya- Ovacık Fayı’nın ölü bir fay olduğunu vurgulayan Önal, “İnsanları korkutmanın anlamı yok” dedi. Malatya’da kırılmayan fayın sadece 30 km uzunluğunda bir fay olduğunu belirtti. İşte o fay ve ayrıntılar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19934367/malatya-icin-tehlike-bitti-dedi-uzman-isimden-malatyalilari-rahatlatan-aciklama

Malatya’nın işsizlik verileri ve meslek dağılımları açıklandı! Merak edilen tüm veriler bu haberde

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) Malatya İşgücü Piyasası Araştırması 2023 Yılı Sonuç Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yıllara göre ve mesleklere göre işte Malatya’daki işsizlik oranları ve meslek dağılımları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19934487/malatyanin-issizlik-verileri-ve-meslek-dagilimlari-aciklandi-merak-edilen-tum-veriler-bu-haberde

Kaynak: Haber Merkezi