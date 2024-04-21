Öğrencilerin skandal iddialarına Rektörlük’ten bir garip açıklama! 

Malatya İnönü Üniversitesinde daha önce de farklı nedenlerle gündeme gelen, hatta 3 öğrencisine “Neden konuştun” soruşturması açtıran ismin, haber merkezimize gelen ihbara göre bu defa da kendisine yakın gördüğü bir öğrencisi için kişiye özel kadro açtırarak Fakülteye araştırma görevlisi olarak aldırdığı iddialarını daha önce “Yine o hoca yine İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi birilerinin babasının malı mı?” başlıklı haberimizde gündeme getirmiştik. Konuyla ilgili yaklaşık bir ay sonra İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek imzasını taşıyan bir açıklama geldi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden gelen açıklama şöyle:

“Busabah isimli haber sitesinde (https://www.busabahmalatya.com/) 13 Mart 2024 tarihinde yer alan "Yine o hoca yine İletişim Fakültesi, İletişim Fakültesi birilerinin babasının malı mı?" başlıklı haber gerçeği yansıtmadığından ve kamuoyunda Üniversitemiz hakkında olumsuz kanaat oluşturmaya yönelik olduğundan kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu haberin düzeltilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur. Şöyle ki;

"Yine o hoca yine İletişim Fakültesi, İletişim Fakültesi birilerinin babasının malı mı?" başlıklı haberde kişiye özel kadro açtırılarak Üniversiteniz İletişim Fakültesine torpille araştırma görevlisi alındığı iddia edilmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır. Zira Üniversitemizce 28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete'de alım yapılacak olan öğretim elemanı kadroları ilan edilmiştir. Bu ilanda; yer alan İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosu için mevzuat gereği olarak, genel şartların yanında sadece "Gazetecilik alanında yüksek lisans yapıyor olmak" şartına yer verilmiştir. Bu şart belirli bir adayı tanımlamaktan uzak, objektif ve denetlenebilir bir şarttır. Dolayısıyla Gazetecilik alanında yüksek lisans yapan ve mevzuatın aradığı genel şartları sağlayan herkesin söz konusu ilana başvuru yapabilme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50'nci maddesinin (d) fıkrası ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atama yapılabilmesi için adayın, kadronun ilan edildiği alanda yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlilik eğitimi görüyor olması gerekir. Nitekim Ülkemizdeki tüm üniversitelerde bir bölüme araştırma görevlisi alınırken adayın ilgili alanda yüksek lisans yapıyor olması şartı aranmaktadır. Zira bu durum kişinin akademik yeterlilik açısından bölüme uygun olduğunu gösteren en önemli unsur olarak kabul görmektedir. Söz konusu ilanda belli bir kişiye özgü, sadece o kişiyi tanımlayan bir koşula yer verilmemiştir.

İlana başvuru yapan tüm adaylardan başvuruda istenen belgeler arasında ilan süresi içinde e-devlet kapısı www.turkiye.gov.tr'den alınan kare kodlu öğrenci belgesi de yer almaktadır. Haberde adı geçen aday, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olduğunu, e-devlet kapısından almış olduğu kare kodlu öğrenim belgesi ile ibraz etmiştir. Dolayısıyla haberde geçen "Yüksek lisans yapıyor olma şartı olmasına rağmen, zaten yüksek lisans yapmış olan bu öğrencinin tekrar yüksek lisansa alındığı" iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca söz konusu adayın, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün ne Gazetecilik Anabilim Dalı'nda ne de Üniversitemizin başka bir yüksek lisans programında öğrenci olarak kaydı bulunmamaktadır.

Söz konusu haberde, Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosu için yapılan giriş sınavı sonuçlarına ulaşılamadığı belirtilmektedir. 28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alım ilanına başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi uyarınca yapılan ön değerlendirme sonuçları 15 Ocak 2024 Üniversitemiz sayfasında tarihinde web "https://admin.inonu.edu.tr/application/ModuleAnnouncement/12468/15-01-2024 013048121.pdf yayımlanmıştır. Giriş sınavı sonuçları ise 19 Ocak 2024 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında "https://admin.inonu.edu.tr/application/ModuleAnnouncement/12558/19-01-2024_014948681.pdf" yayımlanmıştır. Üniversitemizin web sayfasında söz konusu sınav sonuçlarına herkes tarafından çok kolay bir şekilde ulaşılabildiği halde, Busabah haber sitesinde tersine bir iddiaya yer verilmesi haberin gerçeği yansıtmadığını göstermeye yeterli olduğu gibi, haberin kamuoyunda Üniversitemizde personel alımında torpil yapıldığı şeklinde kanaat oluşturmak amacıyla yapıldığının da göstergesidir.

Haber metninde, "İnönü Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin, haber yazma ve gazetecilik becerilerinin yetersiz olduğu yönünde eleştiriler yapılıyor. Bu durum, üniversite eğitiminin öğrencilere gereken pratik bilgi ve becerileri kazandırmadığı endişesini artırıyor" ifadelerine de yer verilmiştir. Bu ifadeler ile hem Üniversitemiz İletişim Fakültesi öğretim elemanları hem de İletişim Fakültemizden eğitim alarak mezun olan ve şu anda gerek yerel gerekse ulusal medyada çalışan tüm öğrencilerimiz beceriksiz olmakla itham edilmektedir. Bir yandan bu şekilde ithamda bulunulurken diğer yandan da Busabah gazetesi bünyesinde daha önceki yıllarda ve şu anda İletişim Fakültemizden mezun olan öğrenciler istihdam edilmektedir.

Haberde bahsedilen araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanan aday, Gazetecilik Bölümünü dereceyle bitirmiş ve yüksek lisansa başvurduğu dönemde "Malatya, Elazığ, Kayseri, Erzurum, Ankara, Trabzon" gibi birçok üniversitede yüksek lisans programlarına yerleşmeye hak kazanmış ve aday bunlar arasından Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesini tercih etmiştir. Şu anda hem yerel hem de ulusal medyada çalışan, birçok üniversitede lisansüstü programlarda öğrenim gören mezun öğrencilerimiz vardır.

İletişim Fakültemizin Gazetecilik Bölümüne bağlı İnönü İletişim gazetesi ve İNÜHABER Merkezi adlı uygulama birimleri bulunmaktadır. Bu birimlerde görev alan öğrencilerimiz mesleki deneyim kazanmaktadır. Bölümün ders müfredatı da uygulamaya yönelik hazırlanmıştır ve müfredatta çok sayıda uygulamalı ders bulunmaktadır. Yani öğrencilerimiz gazetecilik becerileri kazanarak mezun olmaktadır.

Yine bahse konu olan haberde, iletişim Fakültesinde görevli öğretim üyesi ile ilgili yer alan iddialar da tamamen asılsız olup, dedikodundan ibarettir. Mevzuat hükümlerine ve gerçek duruma açıkça aykırı ifadelere yer verilen bu haberin maksatlı bir iftira kampanyasının parçası olduğu aşikardır. Söz konusu haberin 13 Mart'tan beri Busabah haber sitesinin manşetinde tutuluyor olması da bu maksadı açıkça ortaya koymaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

PEKİ HABERİMİZ NEYDİ?

YİNE O HOCA YİNE İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİRİLERİNİN BABASININ MALI MI?

İsmi sık sık skandallarla anılan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi torpillere doymuyor! Daha önce de farklı nedenlerle gündeme gelen, hatta 3 öğrencisine “neden konuştun” soruşturması açtıran ismin, haber merkezimize gelen ihbara göre bu defa da kendisine yakın gördüğü bir öğrencisi için kişiye özel kadro açtırarak Fakülteye araştırma görevlisi olarak aldırdığı iddia edildi.

İsmi sık sık skandallarla anılan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi torpillere doymuyor! Daha önce de farklı nedenlerle gündeme gelen, hatta 3 öğrencisine “neden konuştun” soruşturması açtıran ismin, haber merkezimize gelen ihbara göre bu defa da kendisine yakın gördüğü bir öğrencisi için kişiye özel kadro açtırarak Fakülteye araştırma görevlisi olarak aldırdığı iddia edildi. Üstelik Üniversitenin resmi kanallarından paylaşılan sonuçlara göre, araştırma görevlisi olarak alınan bu kişiden 10 puan daha fazla alan adaylar da vardı. Ve hatta dozu artırıyoruz: Üniversiteye alınan bu kişiden daha yüksek puan alan 6 kişi daha vardı, bu kişi ise sondan ikinci sıradaydı.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde ortaya çıkan skandal, akademik dünyanın temel ilkelerini sorgulatan ciddi iddiaları beraberinde getiriyor. İddialara göre, fakülte içindeki kişisel ilişkiler ve akademik başarı arasında kritik bir denge problemi yaşanıyor. Öne çıkan noktalar şu şekilde:

YETENEK DEĞİL, TORPİL Mİ ÖNEMLİ?

Öncelikle, fakülte içinde sadece hocaların yakın olduğu ve yeteneksiz öğrencilerin dahi akademik kariyer yapabildiği bir ortamın olduğu belirtiliyor. Bu durum, mezun olan öğrencilerin pratik becerilerinin yetersiz olduğu ve kariyerlerini sadece hocalarla olan kişisel ilişkilerinin belirlediği şeklinde ifade ediliyor.

İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE DAYIN VARSA…

Örneğin, E.B. adlı bir öğrenci, gazetecilik bölümünde F.N. adlı bir hocayla yakın ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin öğrencinin kariyeri üzerinde olumlu etkileri olduğu iddia ediliyor. Bu tür ilişkilerin, akademik başarıyı değil, kişisel bağları ödüllendirdiği öne sürülüyor.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER HABER YAZMAYI BİLMİYOR

Ayrıca, İnönü Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin, haber yazma ve gazetecilik becerilerinin yetersiz olduğu yönünde eleştiriler yapılıyor. Bu durum, üniversite eğitiminin öğrencilere gereken pratik bilgi ve becerileri kazandırmadığı endişesini artırıyor.

İŞTE O İLANIN DETAYLARI

Son olarak, bir ilan üzerinden ortaya çıkan tartışmalarda, E.B. isimli bir öğrencinin gazetecilik alanında araştırma görevlisi olarak işe alındığı ancak kendisinden daha iyi puan alanların olduğu görüldü. İlanın detaylarına göre İletişim Fakültesine kadro derecesi 4 olan, 1 adet araştırma görevlisi alınacaktı. Bunun için ilanda aranan özel şart “Gazetecilik alanında yüksek lisans yapıyor olmak” şeklindeydi.

PUANLARA BAKIN VE VİCDANINIZI ELİNİZE KOYUN (7. SIRAYA DİKKAT!)

İşte ilan için başvuran 8 adayın puanları.

1’inci sırada 78,2 puan ALES, 80 puan yabancı dil alıp ortalaması 78,92 olan aday vardı.

2’nci sırada 75,4 puan ALES, 83,75 puan yabancı dil alıp ortalaması 78,74 olan aday vardı.

3’üncü sırada 78,06 puan ALES, 75 puan yabancı dil alıp ortalaması 76,836 olan aday vardı.

4’üncü sırada 78,65 puan ALES, 71,25 puan yabancı dil alıp ortalaması 75,69 olan aday vardı.

5’inci sırada 81,57 puan ALES, 66,25 puan yabancı dil alıp ortalaması 75,442 olan aday vardı.

6’ncı sırada 82,06 puan ALES, 63,75 puan yabancı dil alıp ortalaması 74,736 olan aday vardı.

7’nci sırada 79,65 puan ALES, 51,25 puan yabancı dil alıp ortalaması 68,29 olan aday vardı. (araştırma görevlisi olarak alınan)

8’inci sırada 71,4 puan ALES, 60 puan yabancı dil alıp ortalaması 66,84 olan aday vardı.

NEREDE LİYAKAT?

Bu bağlamda kendisinden daha yüksek puanlar alan birinin diğer adayları geçip fakülteye araştırma görevlisi olarak alınması akıllarda soru işareti bıraktı. Yüksek lisans yapıyor olma şartı olmasına rağmen, zaten yüksek lisans yapmış olan bu öğrencinin tekrar yüksek lisansa alındığı iddiaları da gündeme gelmiş durumda.

Bu arada, bu not ortalamaları ön değerlendirme sonuçlarına ait. Yani yazılı sınav sonucuna göre olan ortalamalara ulaşılamadı.

Tüm bu gelişmeler, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde yaşanan skandalın derinliklerini ve üzerinde durulması gereken ciddi sorunları gün yüzüne çıkarıyor. Skandal, akademik dürüstlük ve liyakat gibi temel değerleri tekrar gözden geçirmemizi gerektiriyor.

İLK VUKUAT DEĞİL!

Öte yandan bu, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinin ilk vukuatı da değil. Daha önce de F.N. isimli fakülte hocası bazı konularla gündeme gelmiş, özellikle 3 öğrencisi hakkında başlattırdığı “neden konuştun” soruşturması iddiası dikkat çekmişti. Bahsi geçen olay ise şöyle: Geçmişte kendisinin yönettiği İNÜHABER ile ilgili bir haber gündem olmuş, daha sonra bu haberle ilgili başka ifadeler ortaya çıkmıştı. Bu konu da internet sitelerinde gündeme gelince iddiaya göre, fakülte öğrencileri kendi aralarında konuyu konuşmuş, bir öğrenci de bunları hocası F.N.’ye ispiyonlamıştı. Bahsi geçen hoca iddiaya göre, garip bir girişimde bulunarak bu 3 öğrenci hakkında soruşturma başlattırmıştı. Yani haberimizin başlığında da dediğimiz gibi, İletişim Fakültesi birilerinin babasının malı mı?

ŞİMDİ REKTÖRLÜĞE SORUYORUZ!

Malatya İnönü Üniversitesinde ki başarıları haber yaptığımız gibi bize gelen her türlü iddiayı da gazeteciliğin süzgecinden geçirerek haberleştiriyoruz. Daha önce diğer fakülteler ve Turgut Özal Tıp Merkeziyle ilgili yüzlerce “GURURUMUZ TÖTM” başlıkları ile haber yaptık. Çünkü gazetecilik tarafsız olmayı gerektirir. BUSABAH Medya’nın İnönü Üniversitesi ile ilgili bilinçli bir karalama kampanyası yapması mümkün değildir. Arşive gidildiğinde bu çok net görülecektir.

REKTÖRLÜĞE SORUYORUZ! NEDEN BU FAKÜLTEDEN SADECE F.N ADLI HOCA ÖĞRENCİLERİNİN İDDİALARI İLE GÜNDEME GELİYOR

Köklü bir kuruluş olan BUSABAH MEDYA’ya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden sadece F.N adlı akademisyen ile ilgili iddialar geliyor. Ve bu iddiaların sahipleri kendi öğrencileridir. Öğrencileri arasında ayrımcılık yaptığı, sevdiği öğrencileri akademik kadrolara ve yüksek lisansa aldırdığı, sevmediği öğrencilere akademik hayatta mobbing ve baskı yaptığı hatta yüksek lisansı bırakan adayların olduğu iddia ediliyor.

REKTÖRLÜK “NEDEN KONUŞTUN” SORUŞTURMASI İDDİASI HAKKINDA DA AÇIKLAMA YAPMALI

Öte yandan bu, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinin ilk vukuatı da değil. Daha önce de F.N. isimli fakülte hocası bazı konularla gündeme gelmiş, özellikle 3 öğrencisi hakkında başlattırdığı “neden konuştun” soruşturması iddiası dikkat çekmişti. Bahsi geçen olay ise şöyle: Geçmişte kendisinin yönettiği İNÜHABER ile ilgili bir haber gündem olmuş, daha sonra bu haberle ilgili başka ifadeler ortaya çıkmıştı. Bu konu da internet sitelerinde gündeme gelince iddiaya göre, fakülte öğrencileri kendi aralarında konuyu konuşmuş, bir öğrenci de bunları hocası F.N.’ye ispiyonlamıştı.

Ayrıca parantez açalım İnönü Üniversitesi iletişim fakültesinde onlarca çok kıymetli akademisyenler varken neden sadece gazetecilik bölümünden F.N adlı hoca garip iddialarla defalarca gündem oluyor. Kurumumuzun ne Üniversite ile ne de haberde adı geçen akademisyen ile şahsi bir meselesi bulunmamakta.

SORUYORUZ!

ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA

Gönderilen açıklamada “haber metninde, "İnönü Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin, haber yazma ve gazetecilik becerilerinin yetersiz olduğu yönünde eleştiriler yapılıyor. Bu durum, üniversite eğitiminin öğrencilere gereken pratik bilgi ve becerileri kazandırmadığı endişesini artırıyor" ifadelerine de yer verilmiştir. Bu ifadeler ile hem Üniversitemiz İletişim Fakültesi öğretim elemanları hem de İletişim Fakültemizden eğitim alarak mezun olan ve şu anda gerek yerel gerekse ulusal medyada çalışan tüm öğrencilerimiz beceriksiz olmakla itham edilmektedir. Bir yandan bu şekilde ithamda bulunulurken diğer yandan da Busabah gazetesi bünyesinde daha önceki yıllarda ve şu anda İletişim Fakültemizden mezun olan öğrenciler istihdam edilmektedir.” İfadesine yer veriliyor.

ŞAKA GİBİ AÇIKLAMAYA YANITIMIZ

Şu an kadromuzda İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları olduğu doğrudur. Burada bir parantez açarak belirtelim “Kurumumuza geldiklerinde haber koklamayı, haber yazmayı, habere bakış açısını bilmiyorlardı. BUSABAH gazetesinde sıfırdan eğitim vererek şu an haber yazma ve grafik tasarım becerilerine sahip oldular” “Biz haber yazmayı öğrenmeden mezun oluyoruz” ifadeleri bize ait değil bu iddia İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan bize iş başvurusu yapan öğrencilerin iddiaları. Altını çizelim bu iddialar bize ait değildir.

REKTÖRLÜKTEN BİR DİĞER AÇIKLAMA

"REKTÖRLÜK, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, YÖK SESSİZ! 'CANIM HOCAM' DEDİ, HOCA OLDU" BAŞLIKLI HABERE YÖNELİK REKTÖRLÜKTEN GELEN AÇIKLAMA

“Busabah isimli haber sitesinde (https://www.busabahmalatya.com/) 15 Mart 2024 tarihinde yer alan "Rektörlük, İletişim Fakültesi, YÖK sessiz! 'Canım hocam' dedi, hoca oldu" başlıklı haber gerçeği yansıtmadığından ve kamuoyunda Üniversitemiz hakkında olumsuz kanaat oluşturmaya yönelik olduğundan kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu haberin düzeltilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur. Şöyle ki;

"Rektörlük, İletişim Fakültesi, YÖK sessiz! 'Canım hocam' dedi, hoca oldu" başlıklı haberde kişiye özel kadro açtırılarak Üniversitemiz İletişim Fakültesine torpille araştırma görevlisi alındığı iddia edilmiştir. Ayrıca kadroya alınan kişinin tamamen kişisel ilişkileri sebebiyle araştırma görevlisi olarak alındığı ileri sürülmüştür. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Zira Üniversitemizce 28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete'de alım yapılacak olan öğretim elemanı kadroları ilan edilmiştir. Bu ilanda; yer alan İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosu için mevzuat gereği olarak, genel şartların yanında sadece "Gazetecilik alanında yüksek lisans yapıyor olmak" şartına yer verilmiştir. Bu şart belirli bir adayı tanımlamaktan uzak, objektif ve denetlenebilir bir şarttır. Dolayısıyla Gazetecilik alanında yüksek lisans yapan ve mevzuatın aradığı genel şartları sağlayan herkesin söz konusu ilana başvuru yapabilme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50'nci maddesinin (d) fıkrası ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atama yapılabilmesi için adayın kadronun ilan edildiği alanda yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlilik eğitimi görüyor olması gerekir. Nitekim Ülkemizdeki tüm üniversitelerde bir bölüme araştırma görevlisi alınırken adayın ilgili alanda yüksek lisans yapıyor olması şartı aranmaktadır. Zira bu durum kişinin akademik yeterlilik açısından bölüme uygun olduğunu gösteren en önemli unsur olarak kabul görmektedir. Dolayısıyla Söz konusu ilanda belli bir kişiye özgü, sadece o kişiyi tanımlayan bir koşula yer verilmemiştir.

28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alım ilanına başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca yapılan nihai değerlendirme sonuçları 19 Ocak 2024 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında "https://admin.inonu.edu.tr/application/Module Announcement/12558/19-01-2024_014948681.pdf" yayımlanmıştır.

Söz konusu haberde giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların belirlenmesine ilişkin ön değerlendirme süreci ile giriş sınavı neticesi de nazara alınarak adayların başarı durumunun belirlenmesine ilişkin nihai değerlendirme süreci birbirine karıştırılmış ya da bu haber belirtilen süreçlerle ilgili hiçbir bilgiye sahip olunmadan hazırlanmıştır. Haberde sadece ön değerlendirme neticesi nazara alınmış, adayların ALES puanının %30'u, mezuniyet notunun %30'u, yabancı dil puanının %10'u ve giriş sınav puanının %30'u dikkate alınarak yapılan nihai değerlendirme sürecine hiç değinilmeyerek sıralamada usulsüzlük yapıldığı iddia edilmiştir. Nihai değerlendirmede dikkate alınan puanlar doğrultusunda tespit edilen değerlendirme puanlarına bağlı olarak adayların sıralaması değişmiştir. Dolayısıyla söz konusu haberde bu durum görmezden gelinerek, sıralamada usulsüzlük yapıldığı ifade edilmiştir.

Ayrıca söz konusu haberde yazılı sınavla ilgili olarak yazılı sınav sorularının habere konu adaya önceden verilip verilmediğinin, adayın veya diğer adayların puanlamalarına müdahil olunup olunmadığının merak konusu olduğu belirtilerek, kamuoyunda bu atamayla ilgili torpil yapıldığı kanısı uyandırılmaya çalışılmıştır. Giriş sınavına girmeye hak kazanan 3 aday bu sınava girmemiştir. Giriş sınavına katılan 1 aday 60 puan, 2 aday 53 puan, 1 aday 35 puan ve 1 aday ise 5 puan almıştır. Ön değerlendirmede birinci sırada yer alan aday, boş kâğıt vererek 5 puan almıştır. İkinci sırada yer alan aday ise 35 puan almıştır. Sınavda alınan en yüksek puan 60'tır. Yayımlanan sonuçlardan da görüleceği üzere sınavdan tam puan veya çok yüksek puan alan aday bulunmadığı gibi adayların puanları arasında da büyük bir uçurum da bulunmamaktadır. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi uyarınca nihai değerlendirme neticesindeki puanı 65'in altında olan adaylar başarısız sayılır. Bu hüküm göz önüne alındığında, habere konu olan adayların nihai değerlendirmede dikkate alınan puanları doğrultusunda hesaplanan değerlendirme puanlarının 65 puan sınırına yakın puanlar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu iddia da asılsızdır.

Yine bahse konu haberde İletişim Fakültesinde görevli öğretim üyesi ile ilgili yer alan iddialar da tamamen asılsız olup, dedikodundan ibarettir.

Mevzuat hükümlerine ve gerçek duruma açıkça aykırı ifadelere yer verilen bu haberin maksatlı bir iftira kampanyasının parçası olduğu aşikârdır. Söz konusu haberin 13 Mart'tan beri Busabah haber sitesinin manşetinde tutulması da bu maksadı açıkça ortaya koymaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

PEKİ HABERİMİZ NEYDİ?

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde bir hocanın kendisine yakın gördüğü bir öğrencisi için kişiye özel kadro açtırarak Fakülteye araştırma görevlisi olarak aldırdığı iddiaları gündemde. Konuya ilişkin İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden herhangi bir açıklama yapılmazken, YÖK’ün soruşturma açıp açmayacağı ise merak ediliyor.

BUSABAH Medya olarak dün gündeme getirdiğimiz “Yine o hoca yine İletişim Fakültesi: İletişim Fakültesi birilerinin babasının malı mı?” başlıklı haberde daha önce de farklı nedenlerle gündeme gelen, hatta 3 öğrencisine “neden konuştun” soruşturması açtıran İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde F.N. isimli hocanın, haber merkezimize gelen ihbara göre bu defa da kendisine yakın gördüğü bir öğrencisi için kişiye özel kadro açtırarak Fakülteye araştırma görevlisi olarak aldırdığı iddiasını yazdık.

Üniversitenin resmi kanallarından paylaşılan sonuçlara göre, araştırma görevlisi olarak alınan bu kişiden 10 puan daha fazla alan adaylar da vardı. Ve hatta Üniversiteye alınan bu kişiden daha yüksek puan alan 6 kişi daha vardı, bu kişi ise sondan ikinci sıradaydı. Bu not ortalamaları ön değerlendirme sonuçlarına aitti ve yazılı sınav sonucuna göre olan ortalamalara ulaşılamamıştı.

YAZILI SINAV SONUÇLARI

Bugün elde ettiğimiz bilgilere göre, yazılı sınavda İletişim Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak alınan E.B. 60 puan almıştı. Yedekte olan kişinin aldığı puan ise 53… Ayrıca diğer adayların 35, 53, 5 gibi puanlar aldığı görüldü. 3 kişi de sınava girmemişti.

KAFA KARIŞTIRAN PAUNLAMALAR

Bu bağlamda üniversiteye asil olarak alınan E.B.’nin puanları sırasıyla şöyleydi:

ALES 79,65,

Lisans mezuniyet notu 88,1

Yabancı dil 51,25

Giriş sınavı 60

Toplam puan 73,45

Yedekte olan adayın ise puanları şöyle:

ALES 78,65

Lisans mezuniyet notu 79,7

Yabancı dil 79,7

Giriş sınavı 53

Toplam puan 70,53

BİRİNCİ SIRADAKİ ADAYIN PUANINA MÜDAHALE Mİ EDİLDİ?

Bu bağlamada ön değerlendirme sonuçlarında birinci sırada olan adayın 78,2 puan ALES, 80 puan yabancı dil ve 78,92 ortalaması vardı. Bu kişinin yazılı puan notu 35 ve genel ortalaması 70,49. Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor: Bilerek mi birinci sıradaki adayın yazılı sınav puanına müdahale edildi? Nitekim üniversiteye alınan E.B.’nin sınava girmeden önceki not ortalaması 68,29’du. Yani birinci ile aralarında 10 puan vardı.

“CANIM HOCAM” DEDİ, HOCA OLDU

Öte yandan sosyal medyada boy boy fotoğraflar paylaşan hoca F.N. ve öğrencisi E.B.’nin sosyal ilişkileri iyiydi. “Canım hocam” ifadeleriyle andığı hocaları F.N. ve E.Ş.K.’nin kendisine yazılı sınav sorularını verip vermediği, diğer adayların veya onun puanlamalarına müdahil olup olmadıkları da merak konusu. Nitekim haber merkezimize gelen iddialardan biri de bu yönde!

ŞİMDİ GÖZLER REKTÖRLÜK, YÖK VE FAKÜLTEDE!

Tüm bu iddialarla birlikte İnönü Üniversitesinden herhangi bir açıklama gelmedi. YÖK’ün konuya dahil olup olmayacağı merak konusu. Dekanlığın herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak ediliyor. Kamuoyu merak ediyor: Torpillerin cumhuriyeti haline gelen İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde kişiye özel kadro açılıp, puanlamalara müdahale edilip araştırma görevlisi alımı yapıldığı iddiası doğru mu? Kişisel ilişkilerin akademik mecrayı hakimiyeti altına aldığını inkâr edebiliyorlar mı?

BU AÇIKLAMA SONRASI BİZDE SORUYORUZ! NEDEN MEZUNLARINIZIN VE ÖĞRENCİLERİNİZ ÇOĞU HOCALARI F.N ‘DEN ŞİKAYETÇİ VE BU İDDİLARDA BULUNUYORLAR?

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde onlarca akademisyen varken neden sadece F.N adlı akademisyen kötü iddialarla gündeme geliyor. Üstelik sadece BUSABAH MEDYA değil diğer basın yayın organlarına da defalarca kez bu hoca ile ilgili değişik iddialara yer verdi. Kurumumuzun ne İnönü Üniversitesi ile ne İletişim Fakültesi ne de bahsi geçen sürekli öğrencilerinin çoğunun torpil adam kayırma ve mobbing gibi iddialarla gündeme gelen hoca F.N ile şahsi bir meselesi olmadı olamaz.

Kaynak: Haber Merkezi