Malatya’nın işsizlik verileri ve meslek dağılımları açıklandı! Merak edilen tüm veriler bu haberde

Rapora göre Malatya’da İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin sayısı 2023’te 32 bin 553 kişi olarak kayıtlara geçti. Kayıtlı işsizler içinde kadınların oranı yüzde e 45,8, 18-24 yaş arası gençlerin oranı ise yüzde 21,4 seviyesinde olduğu açıklandı.

Malatya’da mesleklere göre işsiz sayıları incelendiğinde en fazla kayıtlı işsizin olduğu meslek temizlik görevlisi olarak açıklandı. Kuruma kayıtlı işsiz temizlik görevlisi sayısı ı 6 bin 229 olarak kayıtlara geçti. Bu mesleği beden işçisi ile e Konfenksiyon İşçisi meslekleri takip etti.

Malatya’da 2023 yılında işe yerleştirme sayısı en yüksek olan mesleklerin başında ise 3 bin 266 kişiyle konfeksiyon işçisi olduğu açıklandı. Cinsiyete göre işe yerleştirmede, kadınlarda Konfenksiyon işçisi mesleği ilk sırada yer alırken çağrı merkezi müşteri temsilcisi mesleği takip ettiği, erkeklerde ise Konfenksiyon işçisi mesleği ilk sırada yer alırken ikinci sırada Beden işçisi(Genel) mesleği takip ettiği görüldü.

2023 YILINDA İŞE YERLEŞTİRME SAYISI EN YÜKSEK OLAN MESLEKLER

Konfeksiyon İşçisi 3 bin266,

Beden İşçisi (Genel) 917,

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 425,

Beden İşçisi (İnşaat) 348,

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 280,

Makineci (Dikiş) 64,

Büro Memuru (Genel) 38,

Reyon Görevlisi 36,

Garson (Servis Elemanı) 33,

Düz Dikiş Makineci 31 olarak kayıtlara geçti.

MALATYA’DA YILLARA GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI

2013’te 26 bin 587,

2014’te 30 bin 055,

2015’te 24 bin 867,

2016’da 32 bin 682,

2017’de 32 bin 530,

2018’de 42 bin 485,

2019’da 46 bin 193,

2020’de 34 bin 530,

2021’de 35 bin 172,

2022’de 42 bin 506,

2023’te 32 bin 553 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde 20 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinden 28 bin 9 işyerinin çeşitli mesleklerde eleman temininde güçlük çektiği ve Malatya ilinde ise 20 ve daha fazla istihdamlı 144 işyerinde son bir yıl içerisinde eleman temininde güçlük çekilen meslek olduğu belirtildi.

Türkiye genelinde işyerlerinin yüzde 26,4’ü son bir yıl içerisinde eleman temininde güçlük çektiğini belirtirken, Malatya ilinde ise bu oran yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.

Malatya’da 2 bin 40 kişilik işgücü için eleman temininde güçlük çekildiği tespit edilirken, 838 kişi ile Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar meslek grubunun ön plana çıktığı görülmekte.

MALATYA’DA ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN İLK 10 MESLEK

Düz Dikiş Makineci 323,

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 303,

Makineci (Dikiş) 202,

Konfeksiyon İşçisi 182,

Beden İşçisi (Genel) 134,

Dokuma Konfeksiyon Makineci 101,

Piliç Kesim Ve İşleme Elemanı 101,

Ayakkabı İmalatçısı 76,

Gıda İşlemecisi 51,

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 36 olarak kayıtlara geçti.

Malatya’da eleman temininde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada yüzde 91,2 ile bu meslekte işe yeterli başvuru yapılmaması yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 85,9 ile gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması olduğu açıklandı.